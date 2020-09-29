  • 27°C
香港時間 : 2020929日 (週二) 11:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【全面復課】小學要求學生自行消毒隔板帶返學校　家長嬲爆：日日攞晒啲菌返屋企

教育 10:12 2020/09/29

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

家長認為，要學生自行消毒隔板，變相是把病毒、細菌帶回家。

新冠肺炎疫情緩和，本港中小學及幼稚園自上周起陸續復課，而今日（29日）亦全面恢復所有年級的面授課程，學校必須做好防疫措施，以防校園爆發。然而，有家長在社交平台投稿，有小學要求學生把隔板拿回家中清洗，因此學生每天都要帶隔板往返學校，家長認為此舉反會增加感染風險。

有家長在facebook專頁「家長Secrets」投稿，附上學校9月初發出的通告，從通告可見，學校訂製了隔板，上課後會派發給每名學生，學生每天須帶返學校使用，以阻擋進食時所噴出的飛沫或嘔吐物，減低傳播病毒風險。

學校出通告，要求學生自行消毒隔板，每日帶著往返學校。（facebook圖片）

要求學生自行清潔隔板

然而，校方要求學生自行清潔隔板，再每日帶隔板往返學校，

小學生喎，自己清潔消毒再放入書包？會唔會變成每日將人地啲飛沫都帶埋返嚟？我要每日全書包連書連簿一起洗一次嗎？堅離地！

家長：日日攞晒啲菌返屋企

投稿家長指，很多家長致電學校投訴，有老師口頭回應指，會待全日復課才使用，但通告卻沒有列明，而至今也沒有告知最新情況。

不少網民看過帖文後，紛紛表示不明白為何要帶回家中，為何不讓學生在學校抹好後放在校內，「學校意思係唔想教學生抹，預左要家長攪？」、「日日攞曬啲菌返屋企，好唔衛生囉」、「不如話搬埋張枱返去自行清潔」。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳

相關文章

【回校復課】中小幼分階段復課 校長倡45分鐘路程內的學生步行回校減染疫風險
13:44 2020/09/20
【回校復課】中小幼分階段復課 校長倡45分鐘路程內的學生步行回校減染疫風險
【學校復課】1點半放學2點半返家繼續Zoom　網民轟復課時間表趕死學生：唔洗坐車食飯？
10:04 2020/09/18
【學校復課】1點半放學2點半返家繼續Zoom　網民轟復課時間表趕死學生：唔洗坐車食飯？
【圖書開倉】天地圖書精品開倉低至1蚊　大量中英文書補充練習10元起【多圖】
14:04 2020/09/25
【圖書開倉】天地圖書精品開倉低至1蚊　大量中英文書補充練習10元起【多圖】
爸媽心聲 家庭教育 中小學教育 網絡熱話 家庭關係 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【搶米戰】洗米嫂懶理Mandy復出　Heidi攬大女合照宣示主權
18:22 2020/09/28
【搶米戰】洗米嫂懶理Mandy復出　Heidi攬大女合照宣示主權
【愛妻號】張繼聰貼當年跟謝安琪合照放閃 感激太太未嫌棄：冇以貌取人【多圖】
18:04 2020/09/27
【愛妻號】張繼聰貼當年跟謝安琪合照放閃 感激太太未嫌棄：冇以貌取人【多圖】
【超市大搜查】基因改造水果或含致癌風險　專家拆解食安風險教從標籤揀甜橙
16:49 2020/09/28
【超市大搜查】基因改造水果或含致癌風險　專家拆解食安風險教從標籤揀甜橙