【全面復課】小學要求學生自行消毒隔板帶返學校　家長嬲爆：日日攞晒啲菌返屋企

▲ 家長認為，要學生自行消毒隔板，變相是把病毒、細菌帶回家。

新冠肺炎疫情緩和，本港中小學及幼稚園自上周起陸續復課，而今日（29日）亦全面恢復所有年級的面授課程，學校必須做好防疫措施，以防校園爆發。然而，有家長在社交平台投稿，有小學要求學生把隔板拿回家中清洗，因此學生每天都要帶隔板往返學校，家長認為此舉反會增加感染風險。

有家長在facebook專頁「家長Secrets」投稿，附上學校9月初發出的通告，從通告可見，學校訂製了隔板，上課後會派發給每名學生，學生每天須帶返學校使用，以阻擋進食時所噴出的飛沫或嘔吐物，減低傳播病毒風險。

▲ 學校出通告，要求學生自行消毒隔板，每日帶著往返學校。（facebook圖片）

要求學生自行清潔隔板

然而，校方要求學生自行清潔隔板，再每日帶隔板往返學校，

小學生喎，自己清潔消毒再放入書包？會唔會變成每日將人地啲飛沫都帶埋返嚟？我要每日全書包連書連簿一起洗一次嗎？堅離地！

家長：日日攞晒啲菌返屋企

投稿家長指，很多家長致電學校投訴，有老師口頭回應指，會待全日復課才使用，但通告卻沒有列明，而至今也沒有告知最新情況。

不少網民看過帖文後，紛紛表示不明白為何要帶回家中，為何不讓學生在學校抹好後放在校內，「學校意思係唔想教學生抹，預左要家長攪？」、「日日攞曬啲菌返屋企，好唔衛生囉」、「不如話搬埋張枱返去自行清潔」。

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責任編輯：王明芳