【開心速遞】《愛回家》第1003至1006集劇情預告　龔燁送毛孩學習社交禮儀引發災難

▲ 《愛•回家之開心速遞》

期間被一隻狗隻咬傷《愛•回家之開心速遞》今晚（9月29日）劇情講龔燁（張景淳飾）與保安部的毛孩投緣，後來把牠收留，豈料....

第1003集（29/9）

保安部買了一隻不懂巡邏的狗，只好找人領養，龔燁本有意養狗，卻被敢佳捷足先登。

龔燁因事往保安部，發現那狗甚乖，與牠極為投緣。

敢佳家中要進行維修工程，龔燁不放心他將狗隻暫交Andy照顧，自薦擔此重任。龔燁為狗隻改名Lucas，對牠照料得無微不至，詎料……

樹仁提議龔燁帶Lucas來熊家與啤啤玩，學習狗隻的社交禮儀，結果引發災難。

龔燁得悉力蓮的愛犬在才藝比賽中奪冠，遂向她請教，獲介紹帶狗到犬隻名校受訓……

第1004集（30/9）

雷公開會時發現家聰負責的文件出錯，家聰向力蓮求救無門，唯有自行設法解圍，成功化解一場危機。

雷公參加酒會醉後失儀，出醜的片段在網上瘋傳，因此被記者追訪。

家聰此時自告奮勇替雷公解圍，雷公遂將此事交由家聰全權處理。

家聰以他一貫賴皮的方法應付傳媒，又領軍為雷公實行一系列的形象挽救工程……

雷公決意開設正式的公關部門，讓家聰任顧問，負責主理公司所有部門的形象。

家聰沾沾自喜，愛詩卻難以認同其處事手法……

第1005集（1/10）

雷公得悉敢威愛吃名人飯堂出品的伍仁月餅，竟把伍仁月餅全數買下，不讓敢威購入。

敢威着敢佳再次推出月餅，並為他製作伍仁月餅，敢佳遂找樹根暗中幫忙。

豪替敢佳買來製作伍仁月餅的材料，敢佳發現核桃不潔後仍想繼續使用，被某人阻止，那人還道出一個不為人知的秘密……

敢佳得悉敢威過往所吃的伍仁月餅，用料均得來不易。

敢佳與樹根雖已得到最好的用料，造餅期間卻遇上重重波折，不單請槍之事東窗事發，烘焗月餅時更發生意外……



第1006集（2/10）

道德發覺Bonnie受城安母子影響，道德水平每況愈下，他向朱展、瑞輝訴苦，聽了他們的意見後誓要拆散鴛鴦。

道德發現容儀似已對城安改觀，唯有單獨行事，打算送Bonnie赴外國讀書，分隔她與城安，可惜事與願違。

道德向朱展、瑞輝請教，朱展獻上一計；道德遂依計行事，想令城安自動放棄Bonnie，詎料竟衍生極大風波。

道德發現Bonnie行蹤詭秘，還看到她與人私訊的內容，懷疑她為了賺錢而不惜犧牲自己……