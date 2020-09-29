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【酒店優惠】帝樂文娜公館豪華食宿950起　歎盡早餐下午茶兼贈300元名牌旅行護理套裝

休閒 10:38 2020/09/29

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

帝樂文娜公館裝潢一向以別具一格的創意見稱。(酒店提供)

尖沙咀型格酒店帝樂文娜公館於即日起至10月31日期間，推出專為香港及澳門永久居民而設的豪華食宿禮遇，入住酒店別具特色的客房之餘，也能一嘗中其北歐餐廳FINDS為大家準備的地道北歐風味。

酒店特色客房一晚由$950起，可享用FINDS的二人招牌全日早餐拼盤($150/位)，及北歐紫藍下午茶系列「The Nordic Violetti」($268/位)，除此美食體驗外，更尊享下列豐富禮遇：

1.免費獲贈英國第一尊貴水療品牌ELEMIS旅行護理5件套裝乙份 (價值$300)，數量有限，送完即止。

2.直接與酒店預訂，可獲免費房間升級至下一級別客房 (視乎酒店房間情況而定)  

3.提前至中午12點入住和延遲退房至下午2時 (視乎酒店房間情況而定) 

4.可享酒店餐飲服務75折優惠，包括房內用餐

5.免費甜品換領券乙張

北歐紫藍下午茶系列「The Nordic Violetti」，價值每位$268。(酒店提供)

查詢或預訂，請電郵至 rsvn@theluxemanor.com或3763 8880

地址：九龍尖沙咀金巴利道39號帝樂文娜公館 

電話：3763 8888

網址：https://www.theluxemanor.com/

記者：郭秀芳

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