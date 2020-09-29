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【食用安全】執屋發現10年前月餅無發霉　專家解構背後原因：未必與防腐劑有關

食用安全 10:47 2020/09/29

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有市民執屋發現10年前月餅，外表竟完全無發霉。

每年中秋節總會有些吃不完的月餅，因過了最佳食用期或存放不當，外表長滿霉菌，非常嘔心。日前上海一名老人家，在家中翻出2010年製作的月餅，發現「陳年月餅」完全沒有發霉，仍有光澤，外表飽滿。專家拆解背後原因，原來未必與防腐劑有關！

翻出10年前月餅

綜合內地傳媒報導，上海一名姓周的男子聲稱，90歲的父親在舊房子整理東西時，找到了一盒放置多年的月餅，盒內剩下的月餅的獨立包裝上印著的日期是2010年8月30日。老人家拆開一個月餅，認為外表正常，聞起來味道也無異，因此就放進鍋裡加水煮，吃了兩口就被兒子阻止。

這個陳年月餅是「胚芽白蓮」月餅，外表沒有發霉和腐爛的跡象。包裝裡有一個註明「不可食用」的脫酸素劑，外表與今年製的月餅沒有太大分別。

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專家：不是因為防腐劑

內地媒體為了解月餅10年都沒有發霉背後的原因，咨詢了上海市食品添加劑和配料行業協會。專家指出，月餅沒有發霉可能不是因為防腐劑，反而水分含量才是關鍵。專家表示近年消費者在飲食口味上，出現了偏向少糖少油的轉變，因此生產月餅的廠商在月料及加工工藝上有了改善。

月餅製成時，糖脂混合，並經過乳化過程。如果月餅表面的水份達到3%以下時，就會像包了一層膜「塑封」起來，各種菌類都無法生長。加止保存環境乾燥，水份活度在70%以下。專家表示，如果沒有以上兩個條件，即使防腐添加劑超標，月餅也無法保存這麼久。

專家又提醒，任何食物都有保質期，過了保質期的食物即使外表看上來無異，也不能食用。

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責任編輯：羅嘉欣

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