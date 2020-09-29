竹內結子三浦春馬遺作10月1日香港上優先場　《信用欺詐師JP : 公主篇》導演：今集多點感性【有片】

▲ 《信用欺詐師JP : 公主篇》

人氣日劇電影版續集《信用欺詐師JP : 公主篇》7月於日本開畫，日本票房截至9月20日票房大收35.6億日元（約2億6千萬港元），超越上集《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》累積票房29.7億日圓。但同時亦可惜的是，此片卻為竹內結子、三浦春馬的遺作。

《信用欺詐師JP》電影系列導演田中亮早前在接受訪問時指，這次續集特別之處：「因為《信用欺詐師JP》日劇系列是走『荒謬』的喜劇路線，和編劇古澤良太討論，希望將這軸心元素放到《香港浪漫篇》及《公主篇》，但這次我想在喜劇之上再加多點感性，希望人物性格和故事上可以更為豐富。」

▲ 長澤正美指今次電影版將展現達子的另一面。

至於在此系列飾演欺詐師達子的長澤正美，在閱讀劇本時也看到了這些改動：「故事像往常一樣令人耳目一新，而且最後的結局又有意想不到的發展，而關於達子自身的部分，我也覺得非常有趣，不只是平時瘋瘋癲癲的她。」

之前長澤正美連同導演到戲院謝票時也被觀眾問到她覺得達子是一個怎樣的人，長澤回答說：「她是一個理想中的人物，無所不能，但這一集我也相信大家見到一個有柔軟一面的達子，希望大家也會喜歡！」

《信用欺詐師JP : 公主篇》加入全新陣容：台灣凍齡女星徐若瑄、日本青春女神關水渚與長澤正美同場飆戲，並赴新加坡、馬來西亞以及浮羅交怡島取景。影片在10月8日正式在香港上映，10月1日上優先場。