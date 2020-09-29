林鄭月娥：警修訂傳媒代表定義做法客觀開放　強調非打壓新聞自由

▲ 行政長官林鄭月娥行會前見記者。 （陳靜儀攝）

警方早前修訂《警察通例》下「傳媒代表」定義，只涵蓋已登記政府新聞發布系統的傳播機構，事件引發社會關注。特首林鄭月娥今早出席行會前見記者，被問及有關做法是否打壓新聞自由，她強調港府尊重新聞自由，重申至今已有206家傳媒政府新聞發布系統，當中包括網媒，是一個開放平台，認為警方做法客觀、開放及一視同仁，並非警隊打壓新聞自由，亦非篩選傳媒。

林鄭月娥表示，港府非常尊重新聞自由，於適合情況下會方便大家採訪，正如逢周二行會前見記者，因疫情由特首辦轉到演講聽，3年多前開放新聞處新聞發布系統予網媒加入，都是為方便傳媒採訪，肴望傳媒採訪過程理解採訪有限制，需於混亂執法過程中清昕釐定記者。

她認為，警方修訂《警察通例》下「傳媒代表」定義做法相對客觀、開放及一視同仁，警隊非打壓新聞自由，亦非篩選現場採訪傳媒；又指透過新聞發布系統有一套機制納入系統，至今已有206家傳媒，如覺得數目不足夠，歡迎傳媒加入，強調名單內多少間涉本地或海外傳媒的比例「不是由我決定」，現時都會納入警方修訂「傳媒代表」定義，認為做法適當，冀與傳媒緊守崗位、各司其職。

就於港台助理節目主任利君雅被延長試用期120天，林鄭月娥回應稱，每個部門都有管理公務員措施，是次事件亦屬管理公務員事宜，屬部門管理層職責，公務員確認升遷都按既定程序，特首不會提問，強調自己無意見、無評論，亦不掌握事件。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳正怡