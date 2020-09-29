【消滯秘方】高脂高糖月餅難消化每日限吃四分一個　營養師教3大食物搭配貼士免食滯【內附詳情】

▲ 營養師林建達表示，不同月餅應配以不同的茶以減低食滯問題。

中秋節快樂！大家都知道月餅是高糖份高脂肪食物，容易導致消化不良，最好當然少食，不過適逢佳節怎能忍口？營養師林建達便教路，除了少食，不同食物搭配月餅也有助消滯。

▲ 除了少食月餅，原來配搭不同食物也有助消滯。（iStockphoto圖片）

月餅中的膽固醇、人造色素、卡路里等會帶來不同健康問題，最常見便是食滯。林建達解釋，所謂食滯是指食物未能被正常消化，積存於腸胃，令其功能失常，通常是暴飲暴食或吃了大量難以消化的食物所致。常見徵狀包括反胃、胃脹、無胃口、胃痛、腹痛等，甚至會出現嘔吐或大便不順。

▲ 月餅款式和饀料推陳出新。（iStockphoto圖片）

為甚麼食月餅會食滯？這與月餅是高糖份、高脂肪食物有關。以一個雙黃蓮蓉月計，已經有最少800卡路里，大約10茶匙油加12粒方糖。而脂肪是身體消化較耐的東西，使人充滿飽足感，從而減低腸胃的蠕動，所以多食油膩食物往往是食滯原因。再加上不同餡料如豆沙、蓮蓉，以及冰皮月餅的粘米粉及糯米粉，質地黏膩，令消化難上加難。

▲ 營養師林建達指，消化不良人士晚上盡量應少食月餅。（受訪者提供）

想盡情享受節日氣氛，食得安心又放心，林建達教路有3種方法可以令大家享用節日食品同時避免食滯。

1.普洱可增加油脂排出

第一種方法是飲茶消滯。不同月餅應配以不同的茶以減低食滯問題，例如豆沙、蓮蓉等比較甜的月餅可以配綠茶、薄荷茶和洋甘菊茶，綠茶中的多酚兒茶素，有助減緩碳水化合物的消化，平衡血糖水平，惟需注意，泡綠茶的水溫最好保持70℃以下，否則容易破壞它的兒茶素及維他命C。

▲ 豆沙、蓮蓉等比較甜的月餅可配綠茶、薄荷茶和洋甘菊茶。（iStockphoto圖片）

而蛋黃、奶黃、榴槤等比較油膩的月餅，則可以配普洱茶、菊花茶、山楂和陳皮茶。普洱可增加油脂排出，菊花能降因油膩而起的火氣，山楂和陳皮則能促進胃酸分泌，減輕油膩食滯的感覺。

▲ 蛋黃、奶黃、榴槤等比較油膩的月餅，可配普洱茶、菊花茶、山楂和陳皮茶。（iStockphoto圖片）

不過，部分茶可能有咖啡因成分，睡眠不佳人士盡量減少晚上飲用，而不同體質人士亦應注意飲用不同的茶，例如綠茶和白茶偏向寒涼，部分女士不宜經常飲用，可選較溫和的紅茶和黑茶。

2.配搭粥品讓腸胃休息

第二種方法是注意食物配搭。容易食滯人士應減少食用豆類、馬鈴薯、青椒、洋蔥、西蘭花等會產生氣體的食物，這些食物含短鏈碳水化合物，比較難消化吸收，加上其非水溶性纖維會停留在腸道發酵，引致多氣更不利腸胃，加劇便秘和食滯情況。

▲ 容易食滯人士應減少食用豆類、馬鈴薯、青椒、洋葱、西蘭花等會產生氣體的食物。（iStockphoto圖片）

▲ 食粥可讓腸胃休息，需注意血糖水平人士可進食低升糖食材如粟米粥、蕎麥粥和燕麥粥。（iStockphoto圖片）

林建達又指，在中秋時節食滯，可間中食一些比較容易消化的食物，讓腸胃休息一下，粥品是其中一個好選擇。

但要留意粥是高升糖食物，容易影響身體血糖水平，糖尿病人應盡量避免。需注意血糖水平人士可配合一些低升糖食材，例如粟米粥、蕎麥粥和燕麥粥，加上海帶、木耳、芹菜、山藥等高纖維食物，就可延緩粥的吸收速度，具有控制血糖升高的作用。

惟他又提醒，粥類不能長期食用，否則對胃功能或弊多於利。

長期進食容易消化的食物，會令胃變得懶惰，消化能力或會退化變差，而缺乏咀嚼，口腔就不會分泌足夠唾液，也會引致消化酵素不足，影響消化。

有胃脹問題的人士，不妨在煮食中加入少量薑絲，有利於促進食慾、增進消化，惟需留意食用太多薑亦可引致胃氣、火燒心等問題，他建議每日食用不多於4克生薑，燥熱體質人士更應避免食用太多薑。

▲ 有胃脹問題的人士不妨在煮食中加入少量薑絲。（iStockphoto圖片）

此外，也可多食用幫助消化的蔬果，例如含大量消化酵素的菠蘿、木瓜作為飯後果，可幫助人體消化，而洋薊（雅枝竹）可增加肝臟膽汁分泌，幫助消化油膩食物。

▲ 多食用菠蘿、木瓜作為飯後果有助消化。（iStockphoto圖片）

3.每日最多食四分之一個月餅

第三是注意月餅食用分量及時間。林建達建議，每天最多進食大概四分之一個傳統月餅或半個冰皮月餅，食用時間最好在中午或下午，消化不良人士晚上應盡量少食。當然，最好要多做運動，才能健康地歡度佳節。

記者：陸明敏