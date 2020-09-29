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【復課】中小學幼稚園今起恢復面授課堂　有學校做足防疫準備

社會 10:57 2020/09/29

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

全港中小學及幼稚園今日全面恢復面授課堂。（陳永康攝）

全港中小學及幼稚園今日（29日）全面恢復面授課堂。深水埗區一間中學做足準備，包括所有學生進入學校時都需要量度體溫，小食亭附近座位均設膠板等。

上周三（23日）恢復第一階段復課，首先復課的包括中小學一、五、六年級，以及幼稚園高班；而今日起，中二至中四、小二至小四、幼稚園低班及幼兒班學生均可返回校園。其中，深水埗區一間中學做足準備，學生在進入學校時都需要量度體溫，並設有消毒搓手液機；課室內的座位亦設為單行，以保持一定社交距離。另外，小食亭附近座位均設膠板，而膠板上亦貼有寫上「摘下口罩進食時不應交談」的提示，提醒學生在除下口罩時要避免聊天，以免交叉感染。

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廠商會中學校長麥耀光表示，學校現以廣播代替早會，避免人群聚集；另每間課室亦設有清潔用品以及少量口罩，方便有需要的同學更換。小賣部仍會在小息時開放，惟其座位上會設有膠板間隔等。

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至於被問到在防疫措施下學校在授課時有何困難，他稱，根據現時的指引，在授課與活動安排有一定掣肘，如現時只可以半日形式進行授課，增加教師授課程度壓力；部分老師更會在下午利用視像形式為學生補課，惟成效不高。另有不少大型活動，如陸運會、畢業禮或會因疫情而取消，惟平衡健康的大前提下，有關安排亦是無可厚非。

此外，不少幼稚園陸續有家長送子女回校，其中有學生戴上面罩；在校門時亦有老師以泡泡歡迎小朋友返回校園。

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責任編輯：郭詩詩

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