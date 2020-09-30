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【植物肉】IKEA推植物素肉丸售23元8粒　實測植物素肉丸及經典肉丸分別【附氣炸鍋製法】

精明消費 11:36 2020/09/30

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

IKEA新推出植物素肉丸，為素食人士提供多一個選擇。（圖片由IKEA提供）

愈來愈多菜色都以植物肉入饌，例如植物肉漢堡扒、植物肉午餐肉，宜家家居IKEA在10月1日於香港及澳門全線分店餐廳推出植物肉素肉丸，為素食人士提供多一個選擇。TOPick實測一下IKEA植物肉素肉丸及經典肉丸，再找受訪者試試兩者的味道及口感是沒有分別。

IKEA植物素肉丸由豌豆蛋白、馬鈴薯、洋蔥、燕麥和蘋果製成，口感及味道好像傳統的IKEA瑞典肉丸。當中秘訣包括萃取豌豆蛋白所需的特別技術及以菇類、番茄、烤蔬菜製成的粉末增添肉類鮮味。

主持Ricca以氣炸鍋180°C分別烹煮兩款肉丸10分鐘，再給受訪者試食，並猜出兩款肉丸。

實測詳情即點擊大圖：

    點擊圖片放大
    +12
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主持Ricca邀請了4位受訪者試食，其中3位受訪者能分辨出IKEA經典肉丸及IKEA植物肉素肉丸，當中有人認為IKEA植物肉素肉丸比IKEA經典肉丸重味，但口感沒IKEA經典肉丸彈牙。只有1位受訪者指IKEA植物肉素肉丸像他平時在IKEA吃肉丸的味道，因此猜錯了。

於10月1日起，IKEA將於香港及澳門全線分店餐廳推出植物素肉丸伴薯蓉配青豆﹅紅果醬及忌廉汁 （HKD23/8 粒/ MOP23/8 粒）。此外，10月1日起更可於瑞典美食廊選購急凍植物素肉丸及醬汁，在家中炮製植物素肉丸大餐。

無論吃哪款肉丸都好，記得配搭經典的紅果醬，肉丸亦可以用來做西餐，配搭西蘭花和意粉，簡單又方便！

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責任編緝：王芷瑩

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