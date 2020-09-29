【酒店下午茶】帝都魚子美顏下午茶人氣回歸　限時優惠388元兩位兼送氣泡酒1枝

▲ 一個下午茶能吃到以4款魚子醬做的糕餅鹹甜。(酒店提供)

疫情放緩，各酒店下午茶陸續回歸，沙田帝都酒店的one+one café & bar「閃耀炫目」魚子美顏下午茶亦載譽重來。並且以有推廣優惠，現只需以淨價$388，供兩位用、包括氣泡酒乙支(原價$488/兩位)，讓大家食得更開懷。

主廚特別從世界各地搜羅4款上乘魚子醬，巧製精緻的鹹甜美點，分別是貝魯迦鱘魚子醬 (Beluga Caviar)、奧西特拉鱘魚子醬 (Oscietra Caviar)、西伯利亞鱘魚子醬 (Siberian Caviar)和白鱘魚子醬 (White Sturgeon Caviar)。正宗魚子醬以鹽漬過的鱘魚卵製成，含有豐富的磷脂與蛋白質，不同品種的魚子醬味道也不盡相同，帶有自身獨特的風味與香氣。

▲ 部分甜品還會加入魚子醬配搭。(酒店提供)

炮製而成的鹹點有煙三文魚比高包伴魚子醬、慢煮鵪鶉蛋伴魚子醬、牛油果醬酥餅伴魚子醬，至於甜點則有金箔朱古力燉蛋、紐約芝士波伴魚子醬、意式豆腐奶凍伴黑加侖子果醬等，均有魚子配搭其中，甚為滋味。

「閃耀炫目」魚子美顏下午茶

推廣期： 2020年10月5日至11月30日

供應時間：周一至日 3:15pm-5pm

地址：沙田白鶴汀街8號帝都酒店1樓

電話：2694 3869



記者：郭秀芳