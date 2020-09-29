【流感疫苗】流感+新冠肺炎播毒力增2.5倍　專家：應全民接種流感疫苗【附免費接種疫苗診所名單】

▲ 政府於10月8日開始資助香港居民接種流感疫苗。

南韓早前出現首宗新冠肺炎和流感病毒的雙重感染病例，另近日歐洲一項研究結果指出，患者若同時感染流感及新冠肺炎，病毒傳染力可增加2至2.5倍，甚至有機會傳染給4、5人。面對冬季流感及有機會出現新一波疫情，本港專家指出，應該全民接種流感疫苗，要控制傳染病的感染，戴口罩及接種疫苗是最重要的，一定要雙管齊下，大大減低感染率。

南韓中央防疫對策本部於9月時證實，發現新冠和流感病毒雙重感染的病例。詳情即睇【下一頁】。

而早前歐洲一項研究結果指出，患者若同時感染流感及新冠肺炎，病毒傳染力可增加2至2.5倍，甚至有機會傳染給4、5人。詳情即睇【雙重感染】流感+新冠肺炎播毒力增2.5倍 歐洲研究：雙重感染可1傳5

港大專家：戴口罩並接種疫苗可大大減低感染率

香港大學醫學院助理院長孔繁毅教授指，流感與新冠肺炎均是透過飛沫傳播，而感染流感高風險人士為免疫力較低者，如幼兒，而相對新冠肺炎，流感於幼童爆發宗數更高，在去年冬季流感高峰期則達528宗爆發，0至5歲幼童入院率更為高水平。

孔繁毅強調「應該全民接種流感疫苗」，而單由兒童接種疫苗，更可減低成年人、長者感染流感風險。不過本港6個月至6歲兒童於去年接種疫苗率只有34.5%，遠低於美國57.9%，

戴口罩及接種疫苗一定要雙管齊下，在整個傳染病的感染控制中是係最重要，能大大減低感染率。

政府於10月8日開始資助香港居民接種流感疫苗

每年政府會為合資格香港居民提供資助接種流感疫苗，而本年度的「疫苗資助計劃」將於10月8日起展開。計劃會為以下合資格組別（香港居民）提供資助接種季節性流感疫苗，包括

孕婦

50歲以上人士

年齡介乎6個月至未滿12歲兒童，或12歲以上但仍就讀於香港小學的兒童

智障人士

領取傷殘津貼人士

領取綜援（類別為「殘疾程度達100%」或「需要經常護理」）人士

合資格人士到已登記參與計劃的私家醫生診所接種季節性流感疫苗，可獲得政府資助，每劑季節性流感疫苗資助額為 240 元。醫生可能會額外收費，亦有一些醫生不會收費。詳情需向醫生查詢。

【醫健通(資助)網頁網址】

點擊圖片即睇查詢提供免費資助疫苗接種的診所步驟：

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衞生署衞生防護中心提醒，接種流感疫苗後，身體需大約兩星期才可產生足夠抗體預防流感病毒，因此需要盡早接種。

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責任編輯：林卓昕