【小鬼離世】黃鴻升家人舉行公益義賣　妹妹黃婷婷：一起讓鬼哥的愛延續下去

▲ 黃鴻升家人義賣其遺物，並把善款捐予腎病團隊。

台灣藝人小鬼黃鴻升於9月16日在家意外離世，家屬已為小鬼辦理身後事。連日來，一眾網民對小鬼的思念未減，在昨晚（9月28日），小鬼的妹妹黃婷婷就發起黃鴻升公益義賣，售出小鬼的服飾及鞋等收藏，並將善款全捐予腎病研究團隊。

小鬼本月在台北寓所逝世，經解剖後證實死於「主動脈剝離造成血管阻塞」，終年36歲。家人為紀念小鬼，於是籌辦公益義賣，並將於10月3日在台北市舉行。

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▲ 小鬼終年36歲。（Instagram圖片）

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公益義賣小鬼遺物

妹妹黃婷婷在IG公布公益義賣資訊，指當天會售出小鬼的服飾、鞋、配件飾品類之收藏。她亦叮囑有意入場者遵守規矩，每人入場時間為10分鐘，只可購入一件物品，並要有秩序地排隊，不打擾附近商店。

她亦寫道：「謝謝你/妳們，一起讓鬼哥的愛延續下去，善的循環。」當日義賣的善款將會全數捐贈予，台北榮民總醫院多囊腎研究團隊專款專用，讓小鬼遺愛人間。

▲ 小鬼家人將於10月3日舉行公益義賣。（Instagram圖片）

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公益義賣消息傳出後，獲一眾網民大力支持，小鬼生前的好友楊丞琳、許瑋甯及柯佳嬿等都有轉發訊息。

雖然有網民認為小鬼家人應把遺物留下紀念，但亦有網民感激小鬼家人不拘小節，能做到把小鬼無私的精神傳揚下去：「很有愛！真的很欣賞你們，沒有拘泥於一個墓碑，也沒有拘泥於要保留他的衣物，把他的愛與精神延續下去。」