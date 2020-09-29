認清「黑財」特點    免墮貸款陷阱

「借錢梗要還，咪俾錢中介」是每間財務公司在宣傳廣告中必會出現的語句，目的是提醒借貸人要小心，別誤墮黑財的借錢陷阱而蒙受損失。所謂「黑財」，是指一些以不當手法，或鑽法律漏洞來經營借貸生意的財務公司，要避免誤中黑財陷阱，首先要了解黑財的手法。

黑財胡亂收費兼追數

一般來說，黑財的主要特點是徵收很多巧立名目的收費，如申請費、手續費、託管費等，因為香港法例禁止財務公司在放貸時收取超過60厘利息，否則會被視為違法的高利貸。因此，黑財就會藉着向借貸人收取高昂的手續費等，以符合法例標準，例如放貸100萬港元，利息為40厘，卻需要收取數以十萬計的港元作為手續費，變相已經超越了法例禁止的60厘利息。

事實上，不少黑財都會以低息作招徠，息率甚至媲美銀行，卻收取高昂的手續費。因此，借貸人要留意實際年利率（APR）外，亦需注意手續費、利息或現金回贈、提早還款等細節。另外，有些黑財亦會將手續費直接在借貸金額中扣除，例如借20萬港元時，從中扣除6萬港元作手續費，借貸人實收14萬港元，卻仍然要支付借貸20萬港元的利息。

▲ 借貸人接到財務公司的一般提醒還款來電後，就誤以為他們是黑財。



黑財另一個常見的特點是經常致電借貸人追數，催促他們還款，甚至乎以恐嚇式的語句讓借貸人感到被威嚇。因此，當借貸人接到財務公司的一般提醒還款來電後，就認為他們是黑財。事實上，大部份財務公司在借貸人出現逾期還款的情況時，都會打電話以作提醒，這是很常見並很合理的做法。

認清黑財與財務公司之分別

正如上述所說，一般財務公司息口會較銀行為高，亦會致電提醒借貸人準時還款，因而讓人覺得他們就是黑財。其實只要細心留意財務公司的借貸條款及細則，就可分辨到光顧的是否黑財。但借貸人在借貸時都非常心急，好容易忽略貸款產品的特性及還款細則，例如申請借貸需要手續費嗎？最低還款額是多少？可以提前全數清還嗎？然後，當借貸人突然發現還款時只能償還利息而不能償還本金；想提前全數清還時又被對方徵收高昂手續費或者諸多阻撓，才發現自己已跌入黑財陷阱。

正當的財務公司如Cashing Pro網上貸款，就特設「息隨本減」還款機制及「彈性還款」計劃，借貸人還完「每月最低還款額」後，如有能力再償還更多款項，就會直接當本金扣減，而本金愈少，下期利息就會減少。當借貸人還款能力不足，計劃又可讓他們可因應當月的還款能力而調整還款額，借貸人亦可隨時一筆過還清貸款而不收取手續費，還款靈活自主。

▲ 借得精明，就要認清黑財與財務公司的分別，才能真正幫到自己解決資金問題。



所以，要借得精明，就要認清黑財與財務公司的分別，借貸時留意申請細節及還款細則，確保自己可應付借貸與還款的壓力，並善用正當財務公司的靈活還款方式，才能真正幫到自己解決資金問題。如果對財務公司是否黑財仍然存有疑問，借貸人可到公司註冊處查看放債人牌照持牌人名單，看看有哪些財務公司持有有效的放債人牌照，自然就可以借得放心！最後就是謹記「咪俾錢中介」，就不會誤墮黑財陷阱啦。

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