【勁爆樂勢力】胡鴻鈞創作歌曲如寫日記　Hubert透露將參演《金宵大廈2》

▲ 胡鴻鈞接受新城知訊台節目《勁爆樂勢力》訪問。

胡鴻鈞接受新城知訊台節目《勁爆樂勢力》主持占史邀請當嘉賓，胡鴻鈞指其歌曲作品有如日記，紀錄自己當時的情感。胡鴻鈞透露即將開拍TVB劇《金宵大廈2》，努力發展歌唱及演戲事業。

胡鴻鈞早前獲《勁爆樂勢力》主持人占史邀請接受訪問，對於被封為「創作歌手」這名銜，他不敢承認。

▲ 《勁爆樂勢力》主持占史邀請胡鴻鈞當嘉賓。

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一直對創作音樂都抱有熱誠的胡鴻鈞表示在公司的鼓勵下，有很多自己的歌曲創作等待被發掘。他又指其歌曲作品有如自己的「日記」，紀錄自己當時的情感。

被問到為何多首作品都是以「虐心情歌」為大綱，胡鴻鈞承認是受到兒時收聽的音樂曲風影響，令他對開放式的悲情歌提材有偏好。他認為每一位歌迷聽到他的音樂時，對於每一首歌曲的「結局」都有自己的版本，增加幻想方間。

▲ 胡鴻鈞指其歌曲作品有如日記。

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在拍攝MV方面，胡鴻鈞認為台灣是一個充滿音樂色彩的地方，他希望到台中及台東等地進行創作，激發靈感。他坦言喜歡Rap的音樂文化，雖然用字俱攻擊性，但反映社會狀態，十分欣賞歌詞用字那份真誠。

至於演戲方面，胡鴻鈞則十分期待十月開拍的《金宵大廈2》。