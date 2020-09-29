【免費護膚品】Clarins海港城「極速大眼方程式」展覽　網上登記入場可獲贈310元護膚品【內附連結】

▲ Clarins於10月1日至11日舉辦「極速大眼方程式」的展覽會，入場除可獲贈護膚禮品，更有機會贏巨獎。（品牌提供）

踏入10月，是每年歐洲一級方程式賽車舉辦的日子，Clarins借題發揮將於10月1日舉辦名為「極速大眼方程式」的展覽會，屆時大家可於現場見到一架1:1比例的Clarins方程式賽車，更可以參加比賽贏巨獎，而每位順利於網上登記入場的朋友更可免費獲贈價值$310的護膚品，如此著數千萬不容錯過。



每年10月是歐洲一級方程式賽車舉辦的日子，雖然疫情關係大家暫時未能話飛就飛，但由10月1日起至10月11日，大家亦可以在海港城海運大廈目睹一架1:1比例的Clarins方程式賽車。

▲ 現場將設有極速方程式賽車大獎賽，讓參加者化身賽車手彷如置身著名「摩納哥賽道」上飆速奔馳。（品牌提供）

由護膚品牌Clarins舉辦的「極速大眼方程式」展覽會，是為宣傳品牌今年推出的提拉撫紋全效眼霜Total Eye Lift，以賽車比喻眼霜幫助擊退眼周問題的的極速護膚力量。現場將設有極速方程式賽車大獎賽，讓參加者化身賽車手彷如置身著名「摩納哥賽道」上飆速奔馳，並有機會贏取豐富禮品。

▲ 大家可於「極速紅子彈體驗區」試用提拉撫紋全效眼霜Total Eye Lift。（品牌提供）

▲ 全方位皇牌美肌套裝（原價$2,904、會場限定價$1,500）（品牌提供）

▲ 提拉撫紋全效眼霜套裝（原價$1,100、會場限定價$600）（品牌提供）

現場還有期間限定的多款護膚套裝以優惠價發售，而每位成功登記入場的朋友並於場內完成美肌體驗後，即可獲「極速大眼體驗裝」乙份（4件體驗裝產品價值$310）。

地點︰尖沙咀海港城海運大廈入口大堂

日期︰10月1至11日

開放時間︰10am-8pm（星期日至四）/ 10am-9pm（星期五至六）

登記方法︰進場名額有限，需網上預先登記

入場費︰全免

記者︰Maria