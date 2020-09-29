【過火老爺】老爺陪玩摸2歲女心口搣臀部　港媽不安：伸埋手入褲內大髀位

▲ 港媽認為老爺陪玩時，與女兒的身體接觸過火。

長輩與小朋友玩得過火，往往令父母感到擔憂，卻又難以開口責備。有港媽近日在網上討論區發文求助，她表示老爺不時會與年幼女兒有過火的身體接觸，不但會伸手入女兒褲內摵大髀，近日更會「揸pat pat」，令港媽覺得尷尬不安。

港媽近日在「親子王國」討論區發文，她表示，女兒快將2歲，每個月都會帶同女兒到老爺奶奶家吃飯1至2次，不過，她發現每次上去，老爺都很喜歡摸女兒，她明白長輩可能單純想跟孩子玩，覺得小朋友很可愛，所以沒有甚麼避忌，但老爺的行為卻令她感到不滿。

老爺伸手入女兒褲內

她表示，女兒現時走路已很穩定，但老爺仍不時捉住女兒的腋下和心口，不讓女兒自己行，稱擔心女兒跌倒。而在3個月前，有一次到老爺奶奶家，女兒坐在梳化上食餅，老爺又在撩女兒玩。

玩玩吓由我個女隻腳掌，搣到伸埋隻手入去褲入面大髀位。

不滿身體接觸過火

港媽不好意思責怪老爺，只能勸說老爺別再騷擾女兒進食。老爺只在當下停手，但後來又再黏著女兒玩。近日當港媽一家再上去吃飯，老爺開始玩「搣搣」遊戲，甚至叫女兒過去讓他「搣pat pat」，

好嘔心！佢係兩隻手都揸晒落去，唔係搣，係揸！我即刻好大聲咁話唔好搣佢pat pat！佢大個喇！女仔嚟！

不過，老爺仍然覺得自己只是在陪玩，維持住哈哈笑聲，不覺自己有問題，反而女兒就被港媽嚇倒。

帖文引起網民熱論，不少網民表示，如果港媽介意，應該直接與老爺講清楚，「同奶奶講小朋友唔識嘢，如果被陌生人摸同搣pat pat或者重要部位，以為同佢玩就大鑊」、「你覺得有問題就有責任保護個女！」及「我會直接白啲講，叫佢檢點啲」等等。

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責任編輯：王明芳