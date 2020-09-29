水上明珠Apple Store空降新加坡濱海金沙　Foster+Partners操刀以萬神殿概念設計圓形光頂

▲ 高空下濱海金沙中的Apple Store，仿如降落的太空船。(相片來源︰Apple )

Apple Store的「分號」有時有點似麥當勞，進駐各地時會盡量融入當地的文化裏。新加坡新落成的Apple Store於9月開幕，正坐落於新加坡濱海灣（Marina Bay）上，從遠處看像是一艘太空船降落於海面上，姿勢輕盈，也成為 Marina Bay Sands濱海灣金沙的一大亮點。

▲ 入夜後新加坡濱海灣的Apple Store，成為一顆璀璨的明珠，也是獅城的新景點。(相片來源︰Apple )

這已是新加坡第3間Apple Store，為求突破店面平板的形象，特再邀英國的星級建築團隊Foster + Partners 操刀，四面環水的Apple Marina Bay Sands ，可 360 度盡覽都市全景與壯觀的天際線。

此建築受到羅馬萬神殿的啟發，圓頂頂端採用眼孔設計，讓光線緩緩灑落，令整個空間更明淨。玻璃內的隔板，每一片的形狀均有所不相，能以不同角度折射陽光，並提供夜間照明效果，晚上新加坡人來打卡，更仿如一顆明珠般亮麗。

▲ 新加坡Apple Store受到羅馬萬神殿的啟發，光線由圓孔灑落。(相片來源︰Apple )

室內更以樹木襯托，將新加坡綠花園城市的意象帶入店內，另外，此球體是第一座可完全自體支撐的全玻璃圓頂結構建築，由 114 片玻璃構成，僅使用 10 支細垂直豎框來連接結構。

▲ Apple Store內「Forum 互動坊」以電視牆為中心，將成為新加坡的藝術家、音樂家與創作人開辦 Today at Apple 課程的舞台。(相片來源︰Apple )

顧客來到除了可購買Apple 產品及配件，或取得 Genius 的個人化技術支援，以至只欣賞Marina Bay的美景。「Forum 互動坊」以電視牆為中心，將成為新加坡的藝術家、音樂家與創作人開辦 Today at Apple 課程的舞台。



撰文︰馮柏偉