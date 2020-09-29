【追夢創業】漫畫店東開茶記蝕百萬不服輸　寸嘴中佬任性追夢研秘方賣人氣雞蛋仔

▲ 原本開漫畫店的新哥，夥友開茶記蝕百萬不服輸，人到中年依然任性追夢，花逾年研秘方賣人氣雞蛋仔。

一直聽說在新蒲崗有檔叫629雞蛋仔很好食，午市時間常現人龍。不少網上食評亦有星星讚賞，但後面總有一句：「好食啊，不過老闆好『寸』！」

老闆何應新(新哥)，對這些負評一笑置之，他相信有麝自然香。而最重要的是，他認真做雞蛋仔，調製蛋漿沒有偷工減料、焗製過程中不會貪快減少時間，難怪不少忠粉都大力撐他！

▲ 給筆者估中店名629是何應新的出生日期，他說易記又代表到他。(黃建輝攝)

筆者吃過不少有名或無名的雞蛋仔店出品，味道不是太甜、就是沒有蛋香，而且大部分都是軟腍腍，沒脆口感；有些則過度結實。原來要做出一底香軟脆口兼備的雞蛋仔都不是易事，新哥不諱言用了1年多的時間來鑽研美味雞蛋仔的方法，「那時還在太安樓經營漫畫租賃，夜間就在家研究，常焗到深夜。」

為何他對雞蛋仔情有獨鍾？莫非又是兒時回憶情意結？「不用想得那麼美好，只是為謀生，那時對飲食又的確有些情意結，這要追溯到我決定轉行時開始了。」

▲ 他說整雞蛋仔看似簡單，其實是有技巧需要注意的。(黃建輝攝)

北上工作辛苦

新哥原先正職是一名印刷機維修技師，本來生活安穩，只是隨著香港經濟轉型，有許多印刷業務亦遷移上大陸，他需要長時間在內地工作，「本來只是廣東一帶，但愈來愈北上，逗留時間相對變長。雖然是搵到錢，但感到身心俱疲。」

所以，那時他開始籌謀出路，恰巧有友人建議一起開茶餐廳，「結果是經營了9個月蝕了七位數。」只見他說來一臉輕鬆。

筆者問他沒有後悔嗎？「任何經歷都總有得有失，失去金錢，得著經驗。我後來都心思思想再開食店，在中環開了一間三文治、果汁外賣店，不過都只維持約2年便結束，經營成本太高了。」

他說，其實那時一直都有營運著租賃漫畫店，加上生意又不俗，才可以支持自己的任性。他自言不知何解，心裏總有一股不服氣，總是想再經營和飲食有關的店子。於是便看中做雞蛋仔，「起初以為容易做架！買齊材料和工具在家自己整，但發覺愈做愈難，做出來的雞蛋仔全不對味，給親朋戚友試吃過又得不到有用意見。四出請教麵包、點心、蛋糕、烘焙等相關人等都不果。」

▲ 門面前有不少有趣告示，反映新哥的幽默感。(黃建輝攝)

突破樽頸成功

他的堅持終於帶來回報，「後來給一位以前開茶餐廳的熟客試吃後，他都覺得是差了一點。於是回他公司找來一種東西，我回家嘗試加入再研究，終於滿意得出來的效果。」只是商業秘密原因，他說不會公開。

研發成功後，他即急及不待找店開舖，「先是在港島區試開，後來再找到新蒲崗現時的舖位至今。」

▲ 原味雞蛋仔($17)：一看賣相就知半脆半腍，入口有蛋香。(黃建輝攝)

數算指頭，他在此區接近6年，人氣一直高企。每個時段都有人排隊等候，新哥獨自一人要負責2底格仔餅、2底雞蛋仔，還要記著客人格仔餅要甚麼醬、不要甚麼醬、雞蛋仔要甚麼味、收錢、洗Pan，同時間又要應付新的不同柯打......脾氣稍為燥了點是人之常情，這就是顧客口中的「寸」。

用心做雞蛋仔

「我真的無所謂，自己知道是甚麼的一回事，你看我在店面貼的告示就明白的。」筆者讀著他寫的告示，會心微笑了，借機替他平反下，例如這張：「對不起！我年紀已經5G，但速度及記憶力只有2G，體力跌到1G，所以我每天打限量蛋漿，如當天賣完，對不起？請下次再來，謝謝謝。」

▲ .OREO味雞仔($26)：雞蛋仔裏放入OREO餅碎，效果很夾，又有咬口。(黃建輝攝)

會寫出千個對不起，萬個謝謝謝的人，又怎會是「寸」人！只怪太多費者是玻璃心而已。反而應要欣賞他的執著，他每朝會早3小埘時回店調校蛋漿，再清潔爐具和店面，雖是做到熟的程式，但當中始終雖花工夫。他不透露自家製的雞蛋仔美味配方用甚麼蛋種、麵粉、糖等食材資料，只答用心做。

他半開玩笑地答，是的，他有沒有用心，從他的出品便吃得出來。原味雞蛋仔烘得半脆半軟，具蛋香。筆者愛他的烏龍茶味雞蛋仔，滿有茶香。而格仔餅亦不能錯過，雖厚卻相當脆口，塗上煉奶、花生醬、牛油，十分滋味。

最後問他疫情可有影響到生意？他答：「不覺得有。」又是一陣笑聲。

629雞蛋仔

地址：新蒲崗康強街28號康景商場地下28J舖

營業時間：12nn-8pm，隔一個周日休息。

記者：郭秀芳