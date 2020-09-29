【背後男人】韓君婷黃雨下慶生甜蜜放閃　蔡國威共度患難伴走抑鬱症低谷

▲ 韓君婷生日罕晒同居生活。

參選1997年當選亞洲小姐冠軍而入行的韓君婷，人生屢遇挫折，韓君婷初戀男友因患肝癌離世，未忘情的韓君婷先後患上厭食症與抑鬱症，幸近年韓君婷走出陰霾，跟密友蔡國威展開同居生活，且淡出娛圈，轉行醫療助人為樂。

韓君婷人生經歷風風雨雨，不過近年跟人稱「六合彩之子」的蔡國威成為密友，二人相交多年，識於微時，均出身自亞洲電視，二人與多位歷屆亞視藝員定期會現身「A記同學會」的飯聚，因而由舊同事昇華成「好朋友」。

蔡國威近年被拍到經常一同出入寓所，男方亦向傳媒直認二人已經同居，不過韓君婷相對低調，至今二人未正式公開戀情。

▲ 韓君婷在家跟「好友」蔡國威慶生。（取自IG）

【人善心美】韓君婷轉行醫療助收深喉樣本 歷破相抑鬱走出陰霾助人為樂

昨日（9月28日）是韓君婷的45歲生日，她在社交平台罕有發布跟蔡國威在家中慶生照，間接承認同居生活。

二人合照中，韓君婷笑容甜蜜捧着生日蛋糕，「背後男人」蔡國威做出鬼馬表情，韓君婷又放上牛扒照：留言「生日女，通常都會貴人出門招風雨，所以一早揀定最鍾意嘅牛扒喺屋企自己煮。」相信二人在黃雨時份家人齊齊食愛心牛扒。

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轉行醫療助收深喉樣本

韓君婷在2014年因在家中浴室摔倒撞歪了鼻樑，因當時没錢處理，錯過了治療期受到细菌感染，致鼻子崩塌，但卻被外間指她整容，令她重返娛樂圈更困難。

其後跟她相依的母親於前年離逝，令她更如跌入低谷。

有指韓君婷因鼻樑問題，在港四出尋找相關機構醫治，但始終未找到合適的醫療方法，卻由讓她更了解醫美工作，她後來索性轉行，擔任有關醫美的文職工作，並乘機由娛樂圈轉行。

▲ 疫情下韓君婷夥友人做義工助人。（取自IG）

今年疫情下，韓君婷任職的醫美公司也暫時停業，不過韓君婷不想停工，並主動協助有關醫療機構，採集市民需要送作檢測的深喉樣本，以及有關的跟進工作，以助人為快樂之本。

