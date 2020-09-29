【新冠肺炎】許樹昌指本港第三波疫情近「水尾」但「手尾長」　暫不應放寬防疫措施

▲ 中大呼吸系統科講座教授許樹昌應為暫不應放寬防疫措施。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未止，至今累計5076宗確診個案，包括一宗疑似個案。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港第三波疫情已經近「水尾」，不過「手尾長」，呼籲有輕微病徵人士到普通科門診索取樣本瓶做檢測；另因社區再現源頭不明本地個案， 認為暫時不應放寬防疫措施。

許樹昌今（29日）早接受電台節目時指出，日前再次出現的源頭不明本地個案，反映社區仍有隱形傳播鏈，傳播者可能沒有病徵，或只有輕徵病徵，呼籲所有有輕微呼吸道系統徵狀人士，可到醫管局普通科門診留樣本檢測。

他又認為，因社區仍有不明源頭個案，故暫時不應該進一步放寬限聚令等措施。他稱，港府有意盡快通關，但放寬的條件至少14日本地「零確診」才可，否則措施放得太鬆，或會再有疫情爆發，通關就會遙遙無期。

他又留意到近日有酒樓食肆爆滿，部分食肆更沒有依從防疫措施的指引，限制一半入座率，提醒市民在 長假期外出消費時要避免到人多地方、多留意手部清潔等。 他又提到，由於市民普遍都有戴口罩，一月時的流感高峰期已大大縮減至5周，更沒有出現夏季流感高峰期。

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責任編輯：郭詩詩