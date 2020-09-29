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【新冠肺炎】蘭桂坊周末人頭湧湧無遵守防疫要求　袁國勇憂再「出事」

社會 11:50 2020/09/29

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

袁國勇認為，再放寬社交距離措施是可以，但高危控制點要採取針對性措施。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反覆，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇認為，再放寬社交距離措施是可以，但高危控制點要採取針對性措施，包括將脫口罩時間減至零、保持室內地方通風好，以及將人數減半等，就可以將危險性降低。

袁國勇今早（29日）在一個電台節目說，有朋友向他指出，過去周末中環蘭桂坊人頭湧湧，亦無遵從政府所有要求，認為「當然出事」，強調市民要有公民意識，遵從防疫措施。

港大團隊早前接獲市民聯絡發現到不少街市魚檔會使用共用毛巾，袁國勇指，當有新冠肺炎患者接觸魚類及使用毛巾，加上環境濕度高及低温令病毒會生存較長時間，之後再有其他人接觸有關魚類和毛巾，就有機會受到感染，令街市出現爆發。

【新冠肺炎】港大防疫團隊走訪4區街市剖析感染群組　袁國勇：街市揀魚共用毛巾增交叉感染風險

他認為，今次發現十分重要，不少地方包括武漢、北京、大連、香港等曾出現街市爆發，強烈呼籲市民不要共用毛巾，盡量不要觸碰貨品，若須潔手應使用即用即棄紙巾，以避免使用共用器具。他又指，醫院爆發亦發現曾共用血壓計等物品，已就有關情況去信當局，當局表示會作改變。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳子謙

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