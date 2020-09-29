【移民難題】女友與家人將移民英國　29歲公務員男友不捨鐵飯碗：放唔低穩定政府工

▲ 有自稱公務員港男指女友下月移民英國，雖不想二人分手，但他亦不想捨棄鐵飯碗。

近期BNO政策修改，不少港人決定移民，但移民卻令一些情侶們分手收場。一名任職公務員的港男於社交媒體發文，指25歲女友突然下月舉家移民英國， 女友家人更已賣樓，鐵定移民一事。突如其來的消息二人都感到震驚，男方雖不捨女友離開，但他沒有打算移民，更不忍捨棄工作6年、快將升職的政府工，灰心向網民求問，「係咪分得手？」

一名29歲港男在Facebook專頁「公務員Secrets」投稿，聲稱自己現為公務員，女友突然告知自己與家人將會在10月舉家移民英國，

屋企人前幾日先同佢講要走，佢屋企人連樓都賣埋，10月尾到就要搬去其他親戚到住住先，所以都應該走硬。

不捨女友離去 在最後的時間製造回憶

二人知道事件後連夜痛哭，雙方均不捨得分手。港男表示，女友將跟隨家人到英國生活，而非到外國工作數年，「佢諗住真係喺嗰邊生活，個心痛到碎曬，咩都做唔到。」最後，二人決定在剩下的時間一同去更多地方，盼望製造更多屬於二人的回憶。

港男不禁慨歎，對方是難得明白、理解及願意為他著想的女朋友，不捨與對方分手，「個心真係好痛好痛」，一起回看以往合照、想起以往去過的地方、說起相處的情節，二人再次痛哭。

港男不捨穩定工作離港

最後，港男指自己家人雖有能力移民，惟他們沒有離港打算，

我真係好唔想佢走，但係我已經喺政府做咗6年，就升職！

他亦再次直言，「我真係放唔低我份穩定嘅政府工。」他不想自私挽留女友在港發展，於是向網民提問，「我哋係咪可以分得手？」

網民：自己決定啦！

帖文引來大批網民熱議，不少人痛罵港男愛工作多過愛女友，勸喻他及早放過女方，「愛份工多過女朋友」及「鍾意份工鍾意到咁」。另有網民建議他仔細思考未來去向，「錢冇咗可以再搵，生活就算平淡少少其實都冇乜所謂，但係冇咗一個自己適合嘅對象真係唔會搵得返。」

然而，有網民批評港男不成熟，二人的感情應自己討論後決定，不應受家人或工作影響，

其實你兩個都唔係小朋友，去留自己決定咪得囉，喊乜嘢啫，唔講以為係19歲同15歲。

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責任編輯：王明芳