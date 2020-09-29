【復課】幼稚園K1及K2生闊別校園9個月　學生家長興奮到帶漏功課

▲ 闊別校園9個月的幼稚園幼兒班及低班學生，今日首度回校上課。（陳國峰攝）

全港學校今日（29日）起全面恢復面授課堂，暫時只上半日課，闊別校園9個月的幼稚園幼兒班（K1）及低班（K2）學生，新學年首度回校上課，多名學生及家長均說感開心及興奮，有家長說終可脫離「困獸鬥」，有家長笑言興奮到帶漏功課，亦有家長請假陪就讀學前班（N班）的兒子上課，昨晚更興奮到「瞓唔著」。

繼上周三首階段恢復面授課堂，今日起餘下的中小學二至四年級、幼稚園K1及K2學生都可回校上半日課，部分幼稚園亦同步安排N班學生回校。位於荔枝角的香港靈糧堂秀德幼稚園今安排包括N班在內的各級學生分批回校上課，早上8時許便安排職員在學校門口「吹泡泡」迎接學生。

▲ 徐太今早送分別就讀K2及K3的兒子回校。（陳國峰攝）

徐太今早送分別就讀K2及K3的兒子回校，其小兒子今日首次回校上課，她在疫情下雖可在家工作照顧兩名兒子，但情況猶如「困獸鬥」，她說，

好開心終於可以返學，唔洗喺屋企困獸鬥，兩個都係仔，日日喺屋企打、好多爭執、爭玩具。

謝太的大女及幼子分別就讀K3及K1，謝太指「足足等咗成9個月」，形容自己及兩名子女對上學均感到「好興奮」，

終於返學見老師同學，興奮到有啲嘢都唔記得帶，例如學校之前要求帶回校的勞作。

從事建築設計的陳先生亦特意請假3天陪就讀N班的小兒子上堂，太太則負責送就讀小一的大女上學。陳先生指，今日是其兒子「人生第一次返學」，語帶興奮地形容自己昨晚「瞓唔著」，兒子亦說對返學感開心，十分期待回校唱歌。

陳先生指兒子過去「成日困喺屋企冇得去公園」，上學是接觸其他小朋友的唯一機會，但坦言早前曾考慮過為小兒子退學，

好多家長都會咁諗，唔知疫情去到幾時，嚟緊又話冬天可能再有一波，冇咗大半個上學期，依家上得就上住先。

另一名家長李太的兩名兒子分別就讀K2及K3，她指兩名兒子亦十分期待上學，昨晚看似睡不著，睡前仍「摸著書包」不願瞓，10時半才肯入房，比平時9時許已睡覺更晚睡，但仍看似十分精神，今早亦提早個多小時、6時許便起床「乖乖哋食早餐等返學」。她說疫情下停課期間有安排兩名兒子額外上英文班，並安排大兒子上升小面試班等，為早前已報名的9間直資私小面試作準備，高峰期每月花約共1萬元在興趣班及面試班上，比以往額外多花約5,000元。

▲ 李太兩名分別就讀K2及K3的兒子十分期待上學，昨晚看似睡不著。（陳國峰攝）

香港靈糧堂幼稚園總校長陳曾建樂說，今早到秀德分校視察恢復面授課情況，見到一名女學生今早8時許便回到學校，比上課時間提早近1小時，形容學生很渴求返學；她作為老師見到學生終可回校亦感到興奮，希望可以持續進行面授課堂。

陳曾建樂表示，轄下6間分校的香港靈糧堂幼稚園均安排各班級，分組及分時段回校上課，較年幼的N班及K1學生初期每日只上1小時課，K2及K3則隔日、每日上2.5小時課，有關分批上課安排料持續到10月尾。

其中秀德分校全校600多名學生，復課初期每日僅安排一半學生、即300多人回校，每時段約120人同時回校上課；校方亦會暫停供應茶點，避免感染風險。秀德分校校長丁敏儀說，學校已購入近一百盒口罩存貨，並會請K1及N班的家長為子女額外帶備20個後備口罩回校，有需要時更換。

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記者：馮琪雅