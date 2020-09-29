涉8.31港島區暴動　社工陳虹秀表證不成立當庭獲釋

▲ 社工陳虹秀被裁定暴動罪表證不成立，當庭獲釋。（王仁昌攝）

去年8.31反修例遊行完結後，社工陳虹秀等共8名男女於灣仔一帶被捕，各人否認暴動罪，案件今（29日）於區域法院續審。法官裁定被告陳虹秀表證不成立，指即使接納控方庭上的全部證供，亦不構成陳非法集結罪或暴動罪，當庭獲釋。其餘被告則被裁定表證成立，均選擇不自辯及不傳召辯方證人。案件押後至10月8日及9日，聽取控辯雙方結案陳詞。

8名被告為余德穎（23歲；經營時裝生意）、賴姵岐（22歲；小學教學助理）、鍾嘉能（26歲；電腦程式員）、龔梓舜（22歲；廚師）、陳虹秀（42歲；社工）、簡家康（18歲；無業）、莫嘉晴（23歲；社工）及梁雁彬（24歲；無報稱職業），均否認暴動罪。龔另否認在公眾地方管有攻擊性武器。

控罪指，各被告於2019年8月31日在灣仔軒尼詩道至盧押道一帶，連其他不知人士參與暴動。

控方昨(28日)舉證完畢，被告陳虹秀的代表大律師陳詞指，控方沒有證據指出陳當時與其他人集結在一起，並作出意圖破壞社會安寧的行為；控方則指陳案發時叫警方「克制」及「冷靜」，屬於挑釁警方的行為。

法官今裁定被告陳虹秀表證不成立，指即使給予控方最有利考慮，即接納控方庭上的全部證供，亦不構成陳非法集結罪或暴動罪；陳透過代表大律師申請訟費，控方反對指被告身在案發地點屬自招嫌疑，法官要求以書面形式處理，將於本案完結後處理。

其餘被告則被裁定表證成立，各被告均選擇不自辯，亦不會傳召辯方證人。法官將案件押後10月8日及9日，聽取控辯雙方結案陳詞。

陳虹秀於庭上聞訊後，一度情緒激動及落淚。陳離開法院時表示心情予盾，指現階段不會特意慶祝，又鼓勵因示威衝突而被捕的人士向社工求助。

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記者：王仁昌