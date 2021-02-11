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【氣炸食譜】氣炸豉油皇乳鴿簡易食譜公開　上皮水令乳鴿皮脆香甜【附食譜詳情】

休閒消費 10:59 2021/02/11

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熱門 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

有氣炸鍋，在家都可以輕鬆煮乳鴿！

想吃乳鴿，不如自己煮！今次《靚太廚房》主持Ricca試試跟著Cook1Cook的食譜用氣炸鍋來做氣炸豉油皇乳鴿！大家學懂後，在家都可以吃到熱騰騰乳鴿，不用經歷外賣乳鴿變冷的遺憾。

COOK1COOK創辦人之一的80後Chris（左）、主持Ricca（右）

食材（1至2人份量）

乳鴿　2隻

  • 豉油雞汁　500-1000毫升
  • 薑　適量
  • 蔥　適量

上皮水

  • 老抽　半湯匙
  • 麥芽糖　2湯匙
  • 白醋　半湯匙

 

做法

1.　乳鴿切掉腳爪，洗淨內外及清除內臓，再用廚房紙吸乾鴿身及內腔水份，備用。

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2.　清水加入薑蔥放入乳鴿飛水約5分鐘，沖水洗淨瀝乾。

3.　豉油雞汁煮滾放入乳鴿浸熟，然後就停乾一會。

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豉油雞汁盡量蓋過乳鴿面，式把乳鴿浸在豉油雞汁後，可用湯勺把豉油雞汁淋上乳鴿身上，再熄火浸熟乳鴿。

4.　將麥芽糖，老抽，白醋煮融為上皮水。

5.　掃上皮水風乾3小時。上皮水可幫助乳鴿更上色，更重要是氣炸出來的乳鴿皮會更香脆！

6.　180°c氣炸10分鐘，即成。

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如氣炸鍋火力不強，可以先氣炸5分鐘，翻面再氣炸5分鐘。

另外，如果大家想跳過預備工作，隨時在家品嚐熱辣辣的乳鴿，可以試試專為氣炸鍋而設的麻香乳鴿。這款麻香乳鴿是Cook1Cook聯同Foodful.hk 推出氣炸鍋懶人系列的菜色，無需解凍，放入氣炸鍋後180°c10分鐘，再配附送秘制麻香醬汁。

食譜資料由Cook1Cook提供。

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責任編緝：王芷瑩

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