氣炸食譜︱氣炸豉油皇乳鴿簡易食譜公開　上皮水令乳鴿皮脆香甜【附食譜詳情】

▲ 有氣炸鍋，在家都可以輕鬆煮乳鴿！

想吃乳鴿，不如自己煮！今次《靚太廚房》主持Ricca試試跟著Cook1Cook的食譜用氣炸鍋來做氣炸豉油皇乳鴿！大家學懂後，在家都可以吃到熱騰騰乳鴿，不用經歷外賣乳鴿變冷的遺憾。

▲ COOK1COOK創辦人之一的80後Chris（左）、主持Ricca（右）

食材（1至2人份量）

乳鴿 2隻

豉油雞汁 500-1000毫升

薑 適量

蔥 適量

上皮水

老抽 半湯匙

麥芽糖 2湯匙

白醋 半湯匙

做法

1. 乳鴿切掉腳爪，洗淨內外及清除內臓，再用廚房紙吸乾鴿身及內腔水份，備用。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

2. 清水加入薑蔥放入乳鴿飛水約5分鐘，沖水洗淨瀝乾。

3. 豉油雞汁煮滾放入乳鴿浸熟，然後就停乾一會。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

豉油雞汁盡量蓋過乳鴿面，式把乳鴿浸在豉油雞汁後，可用湯勺把豉油雞汁淋上乳鴿身上，再熄火浸熟乳鴿。

4. 將麥芽糖，老抽，白醋煮融為上皮水。

5. 掃上皮水風乾3小時。上皮水可幫助乳鴿更上色，更重要是氣炸出來的乳鴿皮會更香脆！

6. 180°c氣炸10分鐘，即成。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

如氣炸鍋火力不強，可以先氣炸5分鐘，翻面再氣炸5分鐘。

另外，如果大家想跳過預備工作，隨時在家品嚐熱辣辣的乳鴿，可以試試專為氣炸鍋而設的麻香乳鴿。這款麻香乳鴿是Cook1Cook聯同Foodful.hk 推出氣炸鍋懶人系列的菜色，無需解凍，放入氣炸鍋後180°c10分鐘，再配附送秘制麻香醬汁。

食譜資料由Cook1Cook提供。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編緝：王芷瑩