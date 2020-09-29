醫管局13間普通科門診診所國慶中秋節假日將提供服務

▲ （經濟日報資料圖片）

中秋國慶長假期將至，醫管局轄下其中13間普通科門診診所，將於國慶日（10月1日）及中秋節翌日（10月2日）假期提供服務；而公立醫院急症室在假期期間亦會如常提供服務，照顧有緊急醫療需要的病人。

醫管局稱，轄下其中13間普通科門診診所（詳見下表）將於國慶日（10月1日）及中秋節翌日（10月2日）假期提供服務；求診人士可如平日般以電話或透過「HA Go」手機程式內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。公立醫院急症室在假期期間會如常提供服務，照顧有緊急醫療需要的病人。

發言人稱，因應新冠肺炎疫情最新情況，公立醫院已相應啟動「緊急應變級別」，並加強感染控制措施，任何人士進入公院及診所範圍必須佩戴口罩；至於非緊急的病患者應盡量向普通科門診、私家醫生及私家醫院24小時門診求診。

當局又提醒，市民市民歡度節日時應繼續保持警惕，注意個人及環境衞生，遵守防疫措施包括佩戴口罩及保持社交距離，以預防受感染和防止病毒在社區擴散。

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責任編輯：陳正怡