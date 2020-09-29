【食用安全】2款燒烤盤塗層「溶出物」超標　高溫或溶出塑膠或重金屬損害健康

▲ 2款燒烤盤塗層「溶出物」超標。

市面上愈來愈多燒烤盤方便大眾在家中烤肉，不過並非每款烤肉盤都安全。台灣消保委就檢測了市面10款金屬烤肉盤，發現有2款有塗層的燒烤盤不合格，「溶出物」超標。

據台媒報道，台灣消保委於8月至9月期間在實體店及網上購買10件金屬烤肉盤，檢測其品質、標示及溶檢測。結果發現「無塗層烤肉盤」5件全部合格，均未檢出「鉛、銻」。但5件「有塗層烤肉盤」就發現有2款不合格，分別是：

日本Iwatani岩谷達人燒肉不沾烤盤

韓國Mami Cook韓風便攜式烤盤

Iwatani岩谷達人燒肉不沾烤盤溶出值為114ppm，Mami Cook韓風便攜式烤盤溶出值為35ppm，2者均高於標準值30ppm，即分別超標2.8倍及0.16倍，並檢出或會遷移至食材的物質。

消保官王德明表示，有塗層烤肉盤的塗層為「氟碳化合物」，亦即塑膠，2款不合格產品的溶出率皆超過法令規定的30ppm，如經高溫後表面可溶出塑膠或重金屬等殘渣，或危害健康。不過，因殘渣無法測試，所以「不知道到底是什麼才是最恐怖」，食下肚對身體不好。

消保處建議，烤肉時應留意烤肉盤的耐熱溫度、使用和清潔方法，烤肉盤如有損傷應立刻更換，勿讓有害物質釋出影響健康，同時也應注意爐具使用安全。

易潔鑊塗層也含釋毒致癌風險

其實不少廚具都會塗上塗層，例如易潔鑊。易潔鑊之所以不容易「黐底」，是因為用上PTFE塗層；而製造這種塗層時，常會用上一種簡稱為PFOA的化學物質，屬可能致癌之物。有動物研究顯示PFOA可能損害肝臟功能、影響生殖功能或致癌，並可長期存在於環境中不變。詳情：【下一頁】

TOPick比較市面上不同牌子的易潔鑊，以下6款產品均標明不含PFOA可能致癌物：

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責任編輯：羅嘉欣