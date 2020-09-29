【C9特工】簡淑兒與前度舊情復熾學懂坦承　自覺處奮鬥期：不會為愛情放棄事業

▲ 簡淑兒在愛情挫折中學懂兩性相處之道。

有人說結婚是戀愛的終點站，世俗亦以美滿婚姻作為女性的幸福指標，現年31歲的TVB小花簡淑兒（Jessica）接受TOPick訪問大談愛情觀。

剛跟前度男友復合的簡淑兒，在過去一年的感情空白期令其有所頓悟，學懂經營一段關係最重要是坦承溝通。簡淑兒的婚姻觀亦有所改變，不再被所謂的適婚年齡規限：「結婚要視乎心態及個人能力，若果遇上一個對的人，何時結婚也不成問題。」

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▲ 簡淑兒直言愛情觀有所改變。(黃建輝攝)

簡淑兒愛情路曾遇渣男

於近日TVB播映的劇集《C9特工》內，簡淑兒飾演甜品工房店主Laura令宅男DQ仔（朱敏瀚飾）神魂癲倒。在現實中，簡淑兒亦被封為「宅男女神」，但她自言性格豪邁，一點也不「女神」：「所以演出前詢問大家心目中的女神是誰，有人說朱茵，自己就喜愛周慧敏，我參考了她們的性格特點及言行舉止。」

說到自身的愛情經歷，外表甜美的簡淑兒於讀書年代不乏追求者，卻曾遇上花心男：「年青時偏愛壞男孩，反而乖的男生我看不上眼，因壞男孩擅長追女仔，不過他們追你之際，亦同時跟幾個女生有曖昧，經歷過幾次之後我便明白。」她續說：「曾有個男朋友一家踏三船，你會發現有點古怪，有時候像『消失』找不到他，或將電話轉用飛行模式。」

▲ 簡淑兒於《C9特工》裡為一個完美女神。（電視截圖）

簡淑兒擇偶重視人品

長大後，簡淑兒擇偶在乎相處的感覺，更偏愛性格簡單的男生：「經濟狀況可以靠努力掙錢去改善，但心地善良及純品是天生，即使裝出來也是假。因為我是個簡單直接的人，不擅長花言巧語，所以雙方相處舒服最重要，不需要猜度對方想甚麼。」

數月前簡淑兒跟前度男友復合，分手一年也念念不忘對方，故決定再走在一起：「是緣份吧，感覺這回事難以去解釋，真的很喜愛對方吧，所以想給大家一次機會。」

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處於事業搏殺期

當初分手是因為性格不合，當時覺得比她年輕一歲的男友不夠成熟，惟一年後發現大家改變了不少，亦學會慢慢磨合：「我不愛爭吵，但又不擅長表達自己，不停忍受最終爆發出來。而男友是個有話直說的人，以前常為無謂事情爭執。現在我會多點表達自己感受，男友亦不再事事執著。」

藝人工作日夜癲倒，簡淑兒曾因遲覆短訊惹男友生疑，二人正學習相互體諒：「盡量跟他多點聯繫，他亦要體諒我繁忙，大家將焦點放回工作上，始終現在是事業的博殺期。」

至於可會為免男友呷醋而婉拒拍親熱戲？「我未拍過親嘴戲，到真正拍攝時才知男友有何反應，他都坦白說未知能否接受，但我不會為愛情而放棄事業。」

▲ 簡淑兒在《C9特工》與朱敏瀚是一對，不過二人在劇中沒有激情親熱戲。（取自簡淑兒IG）

分開一年後，簡淑兒直言改變了不少想法，當中包括婚姻觀：「以前對某些事情看得很重，包括何時結婚，年輕時希望30歲前結婚，但近年發現結婚後也不保證會幸福，為何要迫自己去做這件事呢？」

她續說：「純粹見到身邊人結婚，自己也想著要結婚，但這樣不代表我也會幸福，反而找一個可以過下半生的人更重要，其實結婚也只是一個儀式吧。」

現在對簡淑兒而言，沒有甚麼適婚年齡，「結婚要視乎心態及能力，若果遇上一個對的人，何時結婚也不成問題。」

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▲ 簡淑兒很重視家庭。(黃建輝攝)

簡淑兒重視親情

劇集《C9特工》其實是講述親情，簡淑兒家底不俗，家人從事珠寶生意，對於被標籤為「有錢女唔憂做」，她澄清：「我並非有錢女，家人經營的只是小生意，我都要賺生活費和給家用，並非大家所說的唔使憂。不過我很感恩沒家庭負擔，讓我做自已想做的事。」

簡淑兒有6位姊弟妹，彼此間感情要好：「自小被她灌輸家人是最重要，我會將家庭放首位，事業及愛情也是其次。」

她的大姊曾因患病做手術，自此簡淑兒更著重跟家人相處，不想愛得太遲：「那一刻意識到生命好脆弱，整個人也好慌張，甚麼也做不來，只能在她身邊，明白到要多點陪伴家人。」親情，是多少錢也買不到的。

記者：游艾維