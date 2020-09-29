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14位民主派議員決定留任　陳淑莊不續任退出公民黨

政治 12:27 2020/09/29

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14位民主派議員決定留任。（陳靜儀攝）

部分民主派委託香港民意研究所進行的去留民調結果今日出爐，由於支持和反對均不過半，15位接受去留民調捆綁的立法會議員須自行做政治決定，民主黨主席胡志偉代表參與民調的議員表示，他們決定緊守議會戰線；公民黨黨魁楊岳橋表示，陳淑莊因個人原因決定不續任。

是次民調中，成功樣本共2579個，738人自稱是民主派支持者，其中47.1%支持者支持留任，45.8%支持者反對留任，7%支持者表示「一半半」。

陳淑莊決定不續任，並退出公民黨。（陳淑莊Facebook圖片）

陳淑莊在社交平台發表告別聲明，表示已去信立法會主席，表明9月30日任滿後，不繼續擔任立法會議員。陳淑莊表示，公民黨最後決定黨的現任立法會議員延任一年，她因個人理由未能遵從黨的決定，宣布退出公民黨。

陳淑莊又在聲明中表示，經歷大劫後，深切體會親人與健康比其他一切重要，須加倍珍惜，因此早已打算，完成本屆立法會四年任期後告別政壇。而客觀上，佔中九子案的判刑不容許她參加原訂本月6日舉行的立法會換屆選舉。

接受延任的立法會議員包括：民主黨議員、公民黨議員、議會陣線毛孟靜、工黨張超雄、社會福利界邵家臻、街工梁耀忠。另外，「專業議政」將於下午1時發聲明宣布去留決定

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記者：林曉君

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