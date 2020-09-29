【驚安の殿堂】中環DONKI佔地1.78萬呎10月15日開幕 24小時營業推獨家便當
精明消費 12:42 2020/09/29
日本人氣雜貨店驚安の殿堂DON DON DONKI今日（29日）宣布新分店將於10月15日在中環開幕，成為繼銅鑼灣分店，第二間港島分店及香港首間地舖！新店24小時營業，開售為商業區而設的獨家DONKI便當。
DON DON DONKI今日（29日）在Facebook宣布將於10月15日在中環皇后大道中100號LG及地庫開幕，預告有將有一系列的開店優惠及精彩活動。
中環分店是香港首間地舖，24小時營業及推出為商業區而設的獨家DONKI便當，上班一族可大享口福。
DON DON DONKI指將軍澳澳南海岸分店及小西灣藍灣半島分店分別於今年11月及明年2月開幕。
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責任編緝：王芷瑩