【驚安の殿堂】中環DONKI佔地1.78萬呎10月15日開幕　24小時營業推獨家便當

▲ 驚安の殿堂10月15日於中環開幕！

日本人氣雜貨店驚安の殿堂DON DON DONKI今日（29日）宣布新分店將於10月15日在中環開幕，成為繼銅鑼灣分店，第二間港島分店及香港首間地舖！新店24小時營業，開售為商業區而設的獨家DONKI便當。

▲ 中環分店（圖片來源：DON DON DONKI Hong Kong Facebook）

DON DON DONKI今日（29日）在Facebook宣布將於10月15日在中環皇后大道中100號LG及地庫開幕，預告有將有一系列的開店優惠及精彩活動。

中環分店是香港首間地舖，24小時營業及推出為商業區而設的獨家DONKI便當，上班一族可大享口福。

DON DON DONKI指將軍澳澳南海岸分店及小西灣藍灣半島分店分別於今年11月及明年2月開幕。

銅鑼灣分店情況點擊大圖：

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

分店特色詳情即睇【銅鑼灣驚安の殿堂】、【荃灣驚安の殿堂】、【尖沙咀驚安の殿堂】

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編緝：王芷瑩