【農莊意外】媽媽攜子去農莊看漏眼釀意外　1歲童餵兔仔被咬斷手指疑遭吞下

▲ 一名1歲男童在動物農莊伸手入兔籠內，遭兔子咬斷手指。

帶小朋友去動物農莊，爸媽稍一不留神恐釀成意外！台灣一對母女前往桃園一個動物農莊遊玩時，目睹一名媽媽帶著1歲男童參觀兔子區，媽媽到旁邊購買飼料時，男童好奇伸手入兔籠內，兔子隨即咬斷男童的左手尾指血流不止，男童緊急送院救治，惟斷指至今仍未尋回，疑恐遭兔子吞下。

綜合台灣傳媒報道，日前下午3時許，一名姓吳的媽媽帶同年幼女兒到桃園市中壢區羊世界牧場遊玩，母女一起餵鴿子期間，看到一名媽媽帶1歲兒子走到兔子區的兔籠前面後，媽媽就自行到旁邊購買飼料，此時男童突然嚎啕大哭，媽媽聞聲趕至，發現兒子血流不止。

幸好姓吳的媽媽有學過護理，立即上前幫忙，驚見男童的左手尾指竟斷了一截，露出指骨。她為男童沖洗傷口，即場購買生理鹽水跟紗布為他止血，並叫救護車將男童送院救治。

▲ 目擊者湯媽媽帶女兒入動物農莊遊玩，母女餵鴿期間，見到1歲男童（左）走近兔子區，不久發生意外。（湯媽媽facebook圖片）

農莊職員及吳媽媽曾在兔子區協助尋找斷指不果，懷疑遭兔子吞下肚。吳媽媽離開時非常擔心該對名受傷男童。

開著車子……想到那個弟弟的手，我忍不住哭了……一歲嫩嫩的小指頭斷到見骨……我很難想像媽媽會有多自責……

籠內兔子正在搶食狀態

吳媽媽其後接受傳媒訪問時憶述事件，指男童大哭的瞬間，看到籠內的兔子正在搶食狀態，故男童伸手入去不幸被咬。

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有告示提醒勿伸手入籠

涉事動物農莊的負責人江長利表示，涉事母子當時僅入場不到10分鐘就出事。兔子區設有鐵網圈養20多隻兔子，鐵網高達2米防止遊客攀入，並張貼「請勿把小手伸入籠內會被咬傷」的告示。對於有人受傷，他感到相當遺憾，事後農莊已加裝較細密的圍欄加強防護。

江續稱，事發當晚男童的爸爸與外婆也有到場尋找孩子的斷指，但由於男童的斷指太小，估計不到1cm，故難以尋找，他們曾爬入兔子區尋找不果。現時男童已進行手術治療，農莊亦會協助家屬辦理保險賠償事宜。

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責任編輯︰林綺玲