【童顏靚媽】38歲唐寧已為人母少女臉不變　長髮新照與少女時代沒大分別　

▲ 唐寧問大家喜歡長髮還是短髮的她。

童顏靚媽唐寧最近在個人社交平台貼出一張長髮近照，保養得宜的唐寧完全看不出已是兩孩之母，外表與17年前拍TVB劇集《戀愛自由式》時期差不多。

其實唐寧現在已38歲，長子已9歲，細女亦已5歲。因為唐寧天生一張少女臉，所以臉上似乎沒有任何歲月的痕跡，可說得天獨厚。

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▲ 唐寧更新IG。（唐寧IG圖片）

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童顏靚媽唐寧

唐寧最近於社交平台貼出長髮近照，並問大家：「喜歡長髮‍️還是短髮的我？！。。我自己投。」

其實外貌多年來不變的唐寧，早前接受TOPick專方時，就應要求手持十多年前的Yes Card合照，與舊照對比，根本就跟以前沒甚麼分別，果然是童顏靚媽！

▲ 唐寧的樣貌沒太大變化。（湯炳強 攝）

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隨年月過去，唐寧外表沒大改變，但已是兩孩之母的她，心態卻有所轉變：「當時的我每天只會去想上班，一個人在事業上衝刺。現時有了小朋友，因此除工作外，也考慮到小朋友及如何去計劃將來，與當時相比，我覺得自己成長了很多。」

童星出身的唐寧自8歲起入行演戲，參演過多部影視作品，並為不少觀眾熟悉的演員。其中，她於《戀愛自由式》演游穎、《大唐雙龍傳》演師妃暄、《天涯俠醫》演夏曉晴等角色都深入民心，演出大獲好評，至今仍為不少觀眾心目中的經典。