警方拘救護員及男學生　涉去年11月「私了」內地旅客

▲ 警方拘捕一名學生及一名消防處救護員，涉嫌於去年11月干犯非法集結、傷人及串謀盗竊。（黃傑偉攝）

警方今日（28日）上午，分別於黃大仙及大埔拘捕兩名男子，涉嫌於去年11月干犯非法集結、傷人及串謀盗竊。

警方指，在2019年11月11日晚上9時30分，一名28歲男內地旅客行經旺角彌敦道與亞皆老街交界，當時上址正被聚集人士堵路，當事主拿出手機時，附近眾人已對其圍堵及指駡，其後聚集人士更以磚頭、鐵錘、石塊、雨傘及木棍等向男子施襲，即使男子已血流披面，暴徒仍持續施襲近5分鐘，其間傷者手機及部分財物被人取去。

傷者經診斷後斷定身體有多處不同程度損傷，手指骨變形及頭部骨裂出血。警方接報後，經深入調查後，鎖定2名目標男子，於今日(28日)上午，分別於黃大仙及大埔，拘捕2名分別19及28歲男子，被捕人分別報稱學生及消防處救護員，兩人涉嫌非法集結，襲擊致嚴重受傷及串謀盗竊，現正扣留調查。

西九龍總區重案組第2隊總督察王子于強調，不論任何爭拗怎至証見問題，均拒絕任何暴力事件，市民如目擊或有資料提供，可聯絡警方。警方重申會將施襲者繩之於法，不排除會有更多人被捕。

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記者：黃傑偉