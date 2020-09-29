【痕癢無比】1歲童患疥瘡全身痕癢寄生蟲鑽進手指縫　醫生︰疥蟲喜歡嫩肉傳染力驚人

▲ 1歲童患上疥瘡，皮膚痕癢泛紅，更傳染予父母及姊姊。

小朋友皮膚特別幼嫩，易出現皮膚問題，台灣有兒科專科醫生分享了一個案例，媽媽帶1歲孩子看症，起初以為是敏感引致皮膚痕癢泛紅，及後發現是寄生蟲疥蟲鑽進皮膚表層，引發傳染力驚人的疥瘡，更令爸媽及姊姊一起感染。

台灣兒科專科醫生陳木榮在近日播出的電視節目《醫師好辣》擔任嘉賓，他分享了一個兒童患上高傳染力的皮膚病，就是會造成皮膚痕癢無比的疥瘡。陳醫生表示醫護人員得知患者有機會或是確診患疥瘡，都會退後一些，盡量跟患者保持安全距離免受傳染。

1歲孩子全身痕癢

有名媽媽帶1歲孩子來看陳醫生，小孩身體很癢，全身就像猴子一樣東抓西抓停不下來，起初陳醫生判斷孩子是過敏反應，開了一些抗過敏藥物。相隔1星期，患者複診時，痕癢狀況未見好轉，身體更變得更紅、更癢。

陳醫生仔細觀察發現孩子的手指縫出現「蟲穴道」，因為疥蟲會鑽進表皮裡面，所以會出現紅紅小小痕跡。跟媽媽解說孩子的病況，指出小孩可能感染疥瘡，並開了藥膏、藥水予患者，醫生同時叮嚀媽媽為孩子每個隙縫都要塗藥，因為疥蟲喜歡嫩肉。

疥蟲能鑽進皮膚表層，傳染力強，包括肛門縫，那些真的比較細微的地方，能塗的都要塗藥膏。

家長持續為孩子塗藥2星期，小孩情況也有好轉，可是隔一星期，爸爸、媽媽跟姊姊都是感染疥瘡，可見傳染力相當高。

預防疥瘡有法

根據衞生署衞生防護中心資料，疥瘡是由疥蟎蟲引起的皮膚病。疥蟎是一種寄生蟲，當鑽入人體皮膚後會寄居及繁殖。疥瘡可影響任何年齡人士，長者或免疫力較弱的人士較容易受到感染，並通常透過接觸患者的皮膚而傳播，患者的衣物和被鋪亦可能帶有疥蟎或卵子，繼而傳播此病；在家庭成員之間和院舍機構內傳播很常見。

疥瘡的主要病徵是非常痕癢，在晚間或沐浴後尤為嚴重，皮膚表面可能會出現紅疹、線狀損痕或小水疱。通常會受影響的部位包括手指隙的皮膚，和手腕、肘部、腋窩、乳頭、下腹、外生殖器官、臀部及肩胛骨等。除嬰兒、幼童及免疫功能較弱的人士外，患者的面部及頭皮一般不受影響。

預防方法是保持良好的個人衞生，經常清潔雙手及每天洗澡；定期更換清潔衣物、毛巾和被服；避免與他人共用衣物和個人物品，以及房間要徹底清潔和吸塵等。若要照顧或接觸患者時，宜戴上手套及穿保護衣等，接觸患者前後均須徹底清潔雙手。

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責任編輯：王明芳