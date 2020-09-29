中秋國慶假期將至　單車館公園人工湖等康文署場地延長開放

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中秋國慶假期將至，康文署轄下部分場地包括愛秩序灣公園主題水景及仿漁棚、香港單車館公園人工湖，及維多利亞公園中央草坪，中秋節期間將會延長開放時間及實施特別安排。署方將加派人員在相關地點巡邏，呼籲市民遵守限聚令及佩戴口罩的規例，如發現違規情況，會採取執法行動。

康文署表示，轄下部分場地於中秋節期間將會延長開放時間及實施特別安排，當中東區愛秩序灣公園主題水景及仿漁棚中秋節當日(10月1日)將延長半小時開放，由上午6時30分至晚上10時；而西貢區香港單車館公園人工湖中秋節當日及翌日，分別延長開放3小時至凌晨2時，及延長開放2小時至凌晨1時。

至於維多利亞公園中央草坪，亦將於中秋節翌日(2日)及星期六(3日)，凌晨1時至2時暫停開放以進行清潔工作。

署方稱，會加派人員在相關地點巡邏，呼籲在場人士遵守有關禁止於公眾地方進行多於法例指定人數的羣組聚集及佩戴口罩的規例，，以減低病毒在社區傳播的風險，如發現違規情況，會採取執法行動；又呼籲市民切勿進入已關閉的康樂場地，包括公眾泳灘及燒烤場地，及請勿於署方轄下場地內煲蠟、放孔明燈或亂拋垃圾。

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責任編輯：陳正怡