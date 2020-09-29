【商場新搞作】海港城變身機場登機閘口　玩偽旅行一日遊盡歐洲日本台灣

▲ 海港城現於「海運觀點」設置「機場登機閘口」，讓大家在海旁即可「登機」出發兼打卡留念！

一眾旅遊成癮的香港人，歷經大半年被迫留港抗疫，應該心癢又身痕了很久。在酒店stayction止癮仍未夠？不如去海港城「登機」吧！海港城現於「海運觀點」設置「機場登機閘口」，讓大家在海旁即可「登機」出發兼打卡留念！

▲ 大家在海旁「登機」出發，重拾旅行時的興奮心情。

大家重拾旅行的興奮心情之餘，商場還度身訂造一系列「海港城環遊世界」行程，有不少「食玩買」自由行路綫，包括港人最愛的日本、台灣及歐洲，既可品嚐三地美饌，更可購買特色商品及「手信」，這趟偽旅行的確是賞心樂事！

▲ 路綫推介一︰歐洲浪漫之旅 體驗貴族悠閒

路綫推介一︰歐洲浪漫之旅 體驗貴族悠閒

歐洲歷史悠久又富人文色彩，第一站先到法國巴黎甜品店DALLOYAU享用法式情懷的早餐；來到時裝世界，當然要添置今季最新時裝，必到熱點有Golden Goose、Maison Margiela及McQ；午飯則推介到意大利米蘭老店Paper Moon品嘗傳統意大利菜。

▲ 意大利米蘭老店Paper Moon，既可品嘗傳統意大利菜，也能欣賞無敵維港美景。

想初嘗法國貴族的生活？可往軒尼詩家族的後裔Kilian Hennessy創立的KILIAN PARIS細選香氛；再逛逛西班牙陶瓷店Lladro細賞工藝或OMY選購精品。尋找Invader的塗鴉足迹、到海旁感受海風與細賞日落美景後，不妨到環境優雅的Amelia餐廳享用美味歐陸式晚餐，為旅程添上完美句號。

觀看「歐洲浪漫之旅」短片，可按此。

▲ 路線推介二︰潮遊日本 停不了的血拼

路綫推介二︰潮遊日本 停不了的血拼

日本是不少港人的「家鄉」，一年總要出遊東瀛一次才心安。血拼首站是Shibuya 109，先在Tokyo Lifestyle入手日本藥粧產品，再到時尚街street fashion選購衣飾；又怎少得到日本女生至愛化妝品牌shu uemura入貨？

中場休息，必到天穴嚐鮮美的日本刺身及創新的日式雞尾酒。午飯後，繼續到日本潮店45R、Onitsuka Tiger及Kura Chika等潮聖。下午茶首選J.S. Foodies，一嘗人氣班戟和梳乎厘等甜品。文創天堂LOG-ON是文具控的勝地，既可選購各式文具，又可順道細賞OMY展覽。

▲ 日本女生至愛化妝品牌shu uemura

逛累了，可到Tsuta吃一碗東京馳名湯底的醬油拉麵醫肚，最後勿忘到Citysuper選購日本直送水果，如蜜桃、蜜瓜等作「手信」，日本一日遊完成！

觀看「潮遊日本」短片，可按此。

▲ 路線推介三︰文青至愛 藝遊台灣

路綫推介三︰文青至愛 藝遊台灣

平日生活節奏急促，是時候慢活放空出走文藝氣息濃厚的台灣！在翰林茶館嚐古早味的蛋餅，再配珍珠奶茶，為文青台灣之旅展開序幕。然後在誠品吸收書卷味、飲杯天仁茗茶水果茶，再參加瑜茶舍品茶工作坊，感受茶道之美，享受片刻寧靜。

▲ 午膳首選家喻戶曉的度小月，以擔仔麵最聞名。

午膳首選家喻戶曉的度小月，並到「文創園區」——OMY展覽，選購一系列具獨特個性的文創商品！晚餐必食台式火鍋，寬巷子有由台灣直送的鴛鴦鍋，新鮮食材令人一試難忘。

觀看「藝遊台灣」短片，可按此。

有獎問答遊戲送出法日品牌禮品

為了讓大家能夠將外遊的快樂心情帶回家，海港城分別於9月29日及9月30日，在HarbourCity Facebook專頁舉行有獎問答遊戲，10月11日或之前提供最具創意答案的參加者，有機會贏取巴黎創意生活品牌OMY禮品套裝（價值HK$350），或日本人氣化妝品牌shu uemura皇牌美妝套裝（價值HK$177） ，或法國Maison Margiela身體滋養油（價值HK$540）。名額有限，立即參加！

玩法：

1.Like HarbourCity Facebook專頁及短片POST；

2.按此登記成為Harbour Cityzen會員；

3.於短片POST留言「我想去旅行」，並Tag三位朋友；

4.按入右列地點網址填寫個人資料、提交一張在歐洲、日本或台灣旅遊的相片及答案 。

想參考「食、玩、買」自由行路綫詳情，可按此。

記者：Kristy