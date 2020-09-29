【TOPick診症室】常吃即食麵35歲金融男血管阻塞　心臟科醫生揭心臟病5大徵狀

▲ 《TOPick診症室》心臟科專科醫生梁達智。

心臟病是本港第三號疾病殺手，當中以冠心病為最主要的死因，在2018年，每天平均約有10.3人因冠心病而死亡。9月29日是世界心臟日，TOPick請來香港心臟專科學院義務秘書、心臟科專科醫生梁達智，拆解冠心病的成因、徵狀和預防方法。

【世界心臟日】工作壓力大常吃即食麵 35歲金融男血管阻塞99%需通波仔【附冠心病5大徵兆】

梁達智指出，冠心病有年輕化趨勢，他曾接收一名35歲、從事金融業的男患者，經常在工作期間感到心口不適，起初以為胃痛，故不以為意，只吃胃藥應付。

惟直至有日，他心口劇烈疼痛，痛楚隨後蔓延至頸部、肩膊，更出現流汗、呼吸急速、有窒息感的情況，於是立即求醫。經檢查後發現，他其中一條冠狀血管阻塞達99%，僅有少量血液能通過，需要進行緊急「通波仔」手術。

原來該名男病人一向工作壓力大，加上飲食不節制，經常進食即食麵等含大量反式脂肪的食品，因而出現高血壓、高膽固醇的問題。及後經過藥物治療，再配合改善飲食，多做運動，情況變得穩定。

梁達智表示，臨床上有不少30至40歲病人，當中許多患者3條血管都有阻塞，需接受「通波仔」手術，甚至是搭橋手術。他補充，年輕患者中以男性患者居多，但亦不代表40歲以下的女性沒有冠心病，即睇：

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主持：伍瑋瑋

採訪：沈佩珊

拍攝及剪輯：文子健