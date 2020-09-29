入境處反非法勞工行動拘9人　包括7名非法勞工及2名僱主

▲ 入境處反非法勞工行動，共拘捕7名懷疑非法勞工及2名涉嫌聘用非法勞工的人士。（入境處提供）

入境處昨日（28日）在全港各區展開代號「曙光行動」的反非法勞工行動，共拘捕7名懷疑非法勞工及2名涉嫌聘用非法勞工的人士。

行動中，入境處特遣隊人員搜查了10個目標地點，包括裝修中單位、住宅單位及餐廳。被捕的懷疑非法勞工為3男4女，年齡介乎31至50歲，當中2男2女亦涉嫌管有及行使懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為2名女子，年齡分別為30及63歲。

入境處發言人指，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。協助及教唆者同罪。



根據《入境條例》第38AA條，非法入境者或受遣送離境令或遞解離境令規限的人不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。

任何人士使用或管有偽造身份證或他人身份證乃屬違法，違者可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁10年。僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁3年及罰款35萬元。



入境處會根據現行機制的標準程序以審核及識別販運人口受害人，對所有行動中被捕的容易受剝削人士，包括非法勞工、非法入境者、性工作者及外籍家庭傭工，進行初步審核。

如初步審核結果顯示有任何販運人口指標出現，入境處人員會依據一份標準核對清單再作全面調查及識別程序，以確定當中是否有販運人口的元素，例如在招募階段是否涉及威脅及脅迫，以及是否存有剝削性質。

被識別的販運人口受害人會獲提供各項支援和協助，包括緊急介入、診症和治療、輔導、收容或臨時住宿及其他支援服務。入境處呼籲販運人口受害人應立即向有關部門舉報有關罪行。

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責任編輯：陳子謙