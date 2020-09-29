【食用安全】打開飯盒驚見「冰凍螞蟻」加餸　母親堅持沖洗後能進食：好平常㗎啫

▲ 網民打開飯盒驚見「冰凍螞蟻」加餸，母親堅持沖洗後能進食。

相信不少打工仔每天最期待都是吃飯的一刻，但打開看見充滿螞蟻，你又會如何應對？有一名男網民數次打開自家飯盒時，均看到裡面滿佈螞蟻，向母親反映時，對方總是回應「無事㗎」、「無毒嘅」，更叫他以開水沖洗後進食！

打開飯盒有冰凍螞蟻加餸

香港YouTuber Zain近日在Instagram分享一則名為「我的母毒飯盒」的趣事，引起網民極大迴響。他指朋友某日上班放飯時，將飯盒拿去叮，一打開卻發現一行冰凍了的螞蟻，「似當年美國隊長冰封嘅時候一樣咁攤晒喺度」。

事主WhatsApp為他準備飯盒的母親，提醒她下次注意一點，看清楚飯餸裡沒有蟻。沒想到他的母親竟建議他用開水過水，再用紙巾印一印照常進食，更錄音回覆：

蟻係無毒嘅，蟻好平常㗎啫。

點擊看事主與母親的對話：

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阿媽教沖水照食：放心媽咪唔會害你

事主昨日（28日）吃飯時，又再遇到同一情況。由照片可見，一碗西蘭花裡面有非常多螞蟻，狀甚嘔心。他再次WhatsApp母親，並詢問：「你是不是專登加蟻入去煮？」，沒想到對方竟回答：「我養很多供你呀」，又錄音叫他沖水後進食：

你攞杯水，用筷子好似食餸咁，拮住一棵西蘭花落水入面，揈一揈，個啲螞蟻就跌咗出黎。螞蟻無毒㗎，係好細，睇到就討厭㗎啫。你放心，媽咪唔會害你嘅！

帖文發佈至今已有超過1.5萬人讚好，不少人大讚好笑「媽媽食蟻多過你食米，無害㗎」、「螞蟻炒西蘭花，增加蛋白質」。有網民笑言最好笑當事主質問母親時，對方回應「為什麼，不解？」，而事主再回應「全死了，問不到」這一段。更有人指事主已成為新一代螞蟻KOL，讓人不禁追看有沒有新菜式。

事主之後亦有在個人Instagram分享事件，自嘲「崇尚天然食材-媽蟻」、「趁未冬天，緊係當造嘅時候食多啲」。他更貼出其他照片，證明平日家中的湯水亦有螞蟻，但就笑言做人宗旨是「無事嘅，好平常㗎啫」。

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責任編輯：王俊賢