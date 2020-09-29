【關公災難】送平民價月餅給汪明荃被指太平凡　阿姐即晒Gucci Tee+耳環為千嬅平反

▲ 千嬅跟阿姐汪明荃交情甚好。

汪明荃（汪阿姐）在圈中地位超然，過年過節必收不少圈中人厚禮，日前阿姐在IG展示多份好友送上的禮物，當中包括相識多年的楊千嬅，向阿姐送上的月餅，不過網民紛紛指以二人交情，千嬅只送上平民價錢的月餅，均質疑出手太低。

本來物輕情意重，相信阿姐跟千嬅都意料不及成為關公災難，今日阿姐即在IG展示千嬅另一份名貴禮物包，向千嬅答謝。

阿姐一向重視節慶，也十分有禮數，每逢收到禮物，多會在社交平台向送禮人致謝，日前她在IG貼出多份中秋禮盒，包括Stephy鄧麗欣送上自家品牌的月餅，又有其他友人的養生用品或食品等。

▲ 阿姐答謝千嬅送上的月餅。（取自IG）

其中楊千嬅亦有向阿姐送上大眾化品牌的白蓮蓉月餅，阿姐並留言「多謝千嬅，中秋快樂」。不過，網民比較阿姐收到的其他名牌月餅，質疑千嬅出手太低。

阿姐今日在IG再展示千嬅贈送的另一份名貴禮物，包括Gucci Tee及鑽石耳環，似為千嬅平反。

▲ 阿姐再展示千嬅早前送出的禮物。（取自IG）

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汪阿姐留言：「較早前（9月3日）接受千嬅邀請，參加拍攝『千言·慢煑』，分享生活點滴，大家認識了很久，相當熟，所以天南地北無所不談，尤其在抗疫期間，千嬅學烹飪，整蛋糕，真的叻！內容大概在10月中就會睇到，她知道我鍾意Gucci，送上新款T-Shirt及Bling Bling鑽石耳環多謝我喎！好靚！」

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楊千嬅跟汪明荃雖屬不同年代歌手，卻十分投契，多年前阿姐曾為千嬅演唱會任嘉賓，獻唱《少女的祈禱》，成為網民熱話。

▲ 有網民發現，阿姐早前出席活動，已穿上疑是千嬅送的Tee。（取自IG）

二人又多次在大型綜藝節目同台合唱，在阿姐入行50年，TVB為阿姐辦重大盛宴，千嬅也是席上客，並可上台獻唱，可見跟汪阿姐友情之深。