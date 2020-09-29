涉於旺角以木板堵路　侍應認罪判服務令160小時

▲ （經濟日報資料圖片）

去年12月有人發起「大三罷」行動，3名男女涉在旺角以木板等雜物堵路，其中1名20歲男侍應早前承認1項在公眾地方造成阻礙罪，今（29日）於西九龍裁判法院被判160小時社會服務令。裁判官判刑時指，堵塞道路為時不長，地點亦非主要幹道。同案另外2名被告則否認控罪，准保釋至11月17日作審前覆核。

認罪的被告為20歲侍應杜灝銘，早前承認1項在公眾地方造成阻礙罪，案件押後至今判刑，等候感化及社會服務令報告。

辯方今求情時指，報告內容正面，被告明白以錯誤方法表達訴求，事發後獲得家人支持，報告建議判以中度時數的社會服務令。

主任裁判官羅德泉判刑時指，本案控罪可判以3個月監禁，但考慮到被告堵塞道路為時不長，地點並非主要幹道，被告亦非阻塞全條道路；被告無案底，裁判官亦接納他因一時衝動犯案，判以160小時社會服務令。

同案另有兩名被告，分別為17歲曾姓男生及17歲陳姓女侍應，兩人今否認在公眾地方造成阻礙罪。控罪指，杜與兩人於 2019 年 12 月 9 日，在旺角洗衣街與山東街交界附近，無合理權限或解釋，與其他不知名人士陳列木板、道路標筒及其他物件，對上述公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害。

兩人的案件將於11月17日作審前覆核，控方指本案將有6名控方證人，並會將10分鐘片段呈堂，2名被告續准保釋候訊。

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記者：林欣樂