【公屋分戶】疫情下辦公室關閉轉長期WFH　港女呻媽媽同住300呎公屋大聲說話煩到癲

▲ 疫情下有公司關閉辦公室轉長期WFH，有港女呻媽媽在家大聲說話難以工作。

在新冠肺炎疫情的影響下，不少公司採取在家工作減少同事間的接觸，也有部分公司索性關掉辦公室，節省開支。雖在家工作較自由，但有28歲港女於討論區發帖，指與其媽媽共住300呎公屋，家中沒有房間，而媽媽經常性大聲說話令她難以專心工作，雙方經常吵架，港女更表示，「24小時對住呢個廢老人都癲」。

一名28歲港女於「連登」討論區以「公屋想分戶，可以點搞？」為題發帖，她表示與媽媽共住在300呎公屋，家中沒有房間。其60歲母親原本在內地居住，惟因新冠肺炎的關係多月前搬回單位二人同住，「一住就唔打算走。」她形容其媽媽是「標準典型廢老」，指對方無業、無興趣及無嗜好。

細公司關閉辦公室長期WFH

由於家中沒有房間，發帖港女疫情下被迫留在家工作有感︰「24小時對住呢個廢老人都癲」。港女的老闆認為在家工作達到成效，決定關掉辦公室，只是間中約出來開會，

應該未來一年都會Work from Home（在家工作），而每日都俾呢個廢老激到做唔到嘢。

媽媽無視女兒在家工作

她批評媽媽在家大聲說話，長開大門及窗。

本身公屋日頭已經好嘈，加埋佢傾電話、覆voice msg（語音訊息）、 向我訓話，簡直人都癲。

不過，不只是港女不滿其媽媽，原來媽媽亦對女兒有意見，直指與女兒同住非常受氣、女兒的態度差，聲稱女兒不孝順，「叫我走，佢話要同我分戶。」港女不知如何是好，只好向網民求助。

網民：面對現實啦

不少網民在帖文留言勸喻港女面對現實，有人指公屋除名再排隊，單人最少排15年，

你本身唔係擠逼或者重建戶，要分戶就要過入息，仲要戶主肯簽名，Bye。

另外，有網民建議港女搬走，「唔想忍就自己搬出去，或者靠男朋友吧」或「搬走租劏房好過，快靚正，如果人人咁都得嘅話，就唔使人排公屋啦」。不過，也有網民建議港女忍一忍，待內地重新開關口後，期待媽媽回去內地生活。

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責任編輯：王明芳