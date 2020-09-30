【抗疫前線】屯門醫院內科及兒科首合作改裝二綫病房　 數日內將兒科馬桶改裝為成人版

▲ 屯門醫院兒科老人科攜手應對疫情，（右）兒科護士李嘉寶（中）兒科病房經理李若芝，（左）內科及老人科護士郎詩甄。（陳國峰攝）

第三波疫情在7月期間突襲本港，當時本港每日新增逾百名確診個案，多個聯網醫院的一線隔離病房飽和，多個病房被改裝成二線隔離病房以接收大量患者。其中屯門醫院醫院的內科及兒科「破天荒」攜手合作，並改裝A6及C9病房，由7月19日起，為期六星期，接收逾百名成人及約50至60名兒科病人。

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兩日內改裝兒科病房為「不可能任務」 難忘馬桶亦需換作成人版

有接近30年經驗的兒科病房經理李若芝指，這是歷來首次有誇部門的合作，因兒科和內科照料病人的方式及用藥劑容量亦大不同，靠著兩個部門的醫護同事互補不足，才得以有效應對。她提到當時在7月13日得知兒科病房在短短數日就要改裝作二線隔離病房，但當時病房仍然有病人，要在短時間內撤走病人並換上隔離規格，形容本是件「不可能的任務」，幸得兩個部門齊心協力，才能在短時間內完成改裝。她笑言當中最難忘的是要立即把兒科病房洗手間的馬桶換作成人版，

無理由叫成人病人用兒童馬桶，唯有即刻去換！

李若芝認為今次的經驗有助於應對即將來臨的下一波疫情，相信若然再有改裝病房的指引，各同事都已經可以處理得得心應手。

而本任職兒科護士李嘉寶亦提到，照顧成人患者不是自己的專長，因需要了解成人患者的用藥及病史，各人亦有不同的用藥禁忌，這些處理手法都與兒科病人大有不同，

確診成人其實可能本身有長期病患，所以在治療新冠肺炎時，都要同步照顧他們自身的其他疾病。

李嘉寶認為是次合作十分成功。她又稱是次經驗令自己的醫療知識有所增長，對成人範疇及抗疫所用的新藥物加深了知識。

▲ 兒科護士李嘉寶指自己在過程中增長了不少。（陳國峰攝）

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老人院舍患者留院月多後康復 出院時喜極而泣

第三波疫情中包含了多個老人院舍群組，李若芝指其中一名87歲的確診婆婆令人印象深刻，她在確診後留院一個多月，從隔離病房病情穩定轉到第二線病房，即使身體已有抗體，卻因為院舍未重開只好長期滯院，漸漸變得悶悶不樂。幸好她的孫女每天也會打視像電話與婆婆傾談15分鐘，可惜婆婆的電話經常出現問題，例如上網數據不足，又或者不懂得電話的操作，這時候病房的同事都會耐心地協助婆婆處理困難，

我地真係當正婆婆係自己屋企人一樣照顧。

一直到媳婦終於可以來將婆婆送走，婆婆得知消息後，立即喜極而泣，李若芝笑指，當時婆婆覺得自己「好威」，因經歷多日後終於可以出院，亦表現得十分開心，更打趣要跟同病格的兩位60多歲的確診婆婆約定好要「得閒飲茶」。在婆婆臨行時，整個病格的醫護同事都十分不捨，但也慶幸屬於高危群組的她可以成功康復出院。

她表示自己經歷這這次合作後獲益良多，也增長了自己的醫療及用藥知識。

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記者：郭家穎