【新冠肺炎】內科兒科「破天荒」攜手改裝病房抗疫 難忘數日內需將馬桶換作成人版

▲ 屯門醫院兒科老人科攜手應對疫情，（右）兒科護士李嘉寶（中）兒科病房經理李若芝，（左）內科及老人科護士郎詩甄。（陳國峰攝）

第三波疫情在7月期間突襲本港，當時本港每日新增逾百名確診個案，多個聯網醫院的一線隔離病房飽和，多個病房被改裝成二線隔離病房以接收大量患者。其中屯門醫院醫院的內科及兒科「破天荒」攜手合作，並改裝A6及C9病房，由7月19日起，為期六星期，接收逾百名成人及約50至60名兒科病人。

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兩日內改裝兒科病房為「不可能任務」 難忘馬桶亦需換作成人版

有接近30年經驗的兒科病房經理李若芝指，這是歷來首次有誇部門的合作，因兒科和內科照料病人的方式及用藥劑容量亦大不同，靠著兩個部門的醫護同事互補不足，才得以有效應對。她提到當時在7月13日得知兒科病房在短短數日就要改裝作二線隔離病房，但當時病房仍然有病人，要在短時間內撤走病人並換上隔離規格，形容本是件「不可能的任務」，幸得兩個部門齊心協力，才能在短時間內完成改裝。她笑言當中最難忘的是要立即把女兒科病房洗手間的馬桶換作成人版，

無理由叫成人病人用兒童馬桶，唯有即刻去換！

李若芝認為今次的經驗有助於應對即將來臨的下一波疫情，相信若然再有改裝病房的指引，各同事都已經可以處理得得心應手。

而本任職兒科護士李嘉寶亦提到，照顧成人患者不是自己的專長，因需要了解成人患者的用藥及病史，各人亦有不同的用藥禁忌，這些處理手法都與兒科病人大有不同，

確診成人其實可能本身有長期病患，所以在治療新冠肺炎時，都要同步照顧他們自身的其他疾病。

李嘉寶認為是次合作十分成功。她又稱是次經驗令自己的醫療知識有所增長，對成人範疇及抗疫所用的新藥物加深了知識。

▲ 兒科護士李嘉寶指自己在過程中增長了不少。（陳國峰攝）

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老人院舍患者留院月多後康復 出院時喜極而泣

第三波疫情中包含了多個老人院舍群組，李若芝指其中一名87歲的確診婆婆令人印象深刻，她在確診後留院一個多月，從隔離病房病情穩定轉到第二線病房，即使身體已有抗體，卻因為院舍未重開只好長期滯院，漸漸變得悶悶不樂。幸好她的孫女每天也會打視像電話與婆婆傾談15分鐘，可惜婆婆的電話經常出現問題，例如上網數據不足，又或者不懂得電話的操作，這時候病房的同事都會耐心地協助婆婆處理困難，

我地真係當正婆婆係自己屋企人一樣照顧。

一直到媳婦終於可以來將婆婆送走，婆婆得知消息後，立即喜極而泣，李若芝笑指，當時婆婆覺得自己「好威」，因經歷多日後終於可以出院，亦表現得十分開心，更打趣要跟同病格的兩位60多歲的確診婆婆約定好要「得閒飲茶」。在婆婆臨行時，整個病格的醫護同事都十分不捨，但也慶幸屬於高危群組的她可以成功康復出院。

她表示自己經歷這這次合作後獲益良多，也增長了自己的醫療及用藥知識。

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記者：郭家穎