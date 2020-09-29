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【英國升學】港爸媽陪同子女赴英開學　10月1日起回港需持72小時無染疫證明

教育 14:03 2020/09/29

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

鄧藹霖提醒陪同子女赴英開學的家長，10月1日抵港取72小時無染疫證明可到私家診所檢疫。（林宇翔攝）

英國時間凌晨四時許，手機的短訊不斷傳來：「喂，英國回香港要持有七十二小時無染疫證明呀！」「喂喂喂！英國回香港要預訂十四天隔離酒店呀！」「嘩！英國疫情好嚴重喎，你要小心呀！」

雖然躺在暖笠笠的床上，卻頓然有種打到來的壓迫感。近日，確實有不少家長陪同子女到來英國開學，單是倫敦大學區都會輕易見到兩大一細的組合，有些三人在合力搬行李進入宿舍大樓，有些則在百貨公司左看右望，挑選適合的床上用品或廚房用具。若這些爸媽趕不上十月一日之前回港，那怎辦？

要在英國進行檢疫，該是甚麼程序？驟眼看來方便得很，NHS（國民保健署）會提供免費Covid-19測試呢！但再仔細看，條件卻是非常苛刻。若你發現自己出現病徵如發高燒、連續咳嗽、失去味覺、嗅覺等，又或你將會需要進行手術等原因，將合乎進行免費檢測的條件。

但NHS特別提示，即使跟你同住的人染上Covid-19，又或你曾接觸染疫的人，從外地回國或被僱主或學校要求你接受檢疫，但你卻是完全沒有病徵的話，NHS是不會給你提供服務的。

簡單而言，沒有病徵的無得驗。

那麼，回港前那張七十二小時無染疫證明該如何辦？私家檢疫吧，費用大概一百三十鎊左右，是從鼻孔深處取樣的，快則一天，最遲四十八小時即有結果。但若繁忙的話，預約需時幾多天，那就天曉得了！

全文刊於《經濟日報》，原題為「英國檢疫」

撰文 : 鄧藹霖 親子專欄作家

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