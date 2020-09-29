【新冠肺炎】今日新增4宗確診全屬輸入個案　消息指元朗護老院院友今初步確診

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情仍有上落，今日新增4宗確診個案，確診宗數由昨日雙位數回落至單位數，全部4宗均屬輸入個案，今日沒有本地感染個案。衞生防護中心及醫管局今下午將不設記者會交代疫情。

消息指，元朗護老院一名院友今初步確診，據了解該長者體內病毒值（CT value）高，即病毒量低，而且體內已有抗體；TOPick曾致電涉事護老院作出查詢，惟接聽人士僅指其負責人不在後匆匆掛線。

今日新增4宗輸入個案，全部未有病徵，個案詳情如下：

第5077宗：31歲男子，9月27日乘坐TK070航班由法國抵港

第5078宗：45歲女子，9月28日乘坐CX829航班由加拿大抵港

第5079宗：34歲女子，9月18日乘坐AI310航班由印度抵港，入住尖沙咀最佳盛品酒店後，經第二個檢測樣本確診

第5080宗：39歲男，9月18日乘坐AI310航班由印度抵港由印度抵港，入住尖沙咀最佳盛品酒店後，經第二個檢測樣本確診

本港至今累計錄得5080宗新冠肺炎確診個案，包括5079宗確診個案及一宗疑似個案。衞生防護中心發言人稱，鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：陳正怡、鄧凱文