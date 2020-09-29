地產經紀涉身藏摺刀被控　警員否認曾問及被告是否仇警

▲ 警員伍漢林今於觀塘裁判法院作供。（楊詠渝攝）

地產經紀去年8月5日全港大三罷當晚，在秀茂坪紀律部隊宿舍附近被警員搜出身藏摺刀等，警員其後再於其寓所搜出大量刀具，經紀今（29日）否認管有攻擊性武器等5罪，案件於觀塘裁判法院開審。拘捕被告的警員今於盤問下否認知道被告手肘傷勢原因，並否認曾問及被告是否仇警，強調警方政治中立。

涉案被告蘇廣達(39歲)被控管有攻擊性武器、管有仿製火器、管有違禁武器及刑事毁壞等5項控罪受審。案發當日負責拘捕被告的警員伍漢林供稱，他於當晚7時45分在秀茂坪紀律部隊附近巡邏並截查被告，被告當時手持一個黑色篋及一個背包，腰間亦有多個工具，伍形容當時光線充足，仍有陽光。

伍續指他其後在被告身上搜出3部電話、摺刀、急救員背心、防毒面具及急救用品等，於是拘捕被告後帶返警署。伍表示於警署內發現被告手有擦傷，詢問下被告表示不需送院，伍於是為他洗傷口。伍其後為被告錄口供，完成後被告卻拒絕簽署會面紀錄，更將5頁紀錄撕毁。

辯方盤問伍時質疑，被告被截查時已是晩上7時45分，為何伍會形容當時天色如下午？伍回應指當時是夏天傍晚，因此仍有陽光，光線充足。辯方又指被告身上有多張急救證件，伍同意說法，但他當時並無檢取。至於伍指出在被告腰間的小袋內搜出摺刀，辯方指若摺刀當時如伍所指的置於袋內，小袋早已被刺穿，伍否認說法。

伍於盤問下又指被告手肘的擦傷是欄杆造成，但他不知道如何擦傷，辯方指原因是警方當時欲替被告上手銬，但被告指警署在附近，毋須上手銬，最後警方堅持，期間被告手肘撞到欄杆而擦傷，伍否認說法。辯方又指警方當時曾問被告是否仇警，伍否認，並強調警方政治中立。案件下午續審。

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記者：楊詠渝