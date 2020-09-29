【視力危機】藝人胡楓打針入眼治老年黃斑病變　眼科醫生：病發首3月為黃金治療期

▲ 老年黃斑病變病徵可分初、中及晚期，初期患者可能毫無病徵。

談及青光眼、白內障，大眾或已有一定認知，但對於同屬眼疾的老年黃斑病變，了解卻未必同樣多。其實老年黃斑病變為港人視障、致盲的第二元兇，50歲開始就有機會出現。如若有家族病史的人士，更要格外小心。

老年黃斑病變可分乾性和濕性兩種，香港眼科學會會董黃禮文醫生指乾性佔9成，濕性佔1成，兩者均會令患者視力衰退。

乾性即黃斑點出現稱為小疣的黃色沉積物，使黃斑點受損，視力逐漸減退。濕性則代表眼內廢物積聚，視網膜出現變化，令黃斑點的下脈絡膜血管增生，並出現滲漏、出血，或突然影響患者的視力，可於數天內急速下降。

嚴重者生活自理均受影響

老年黃斑病變病徵可分初、中及晚期，初期患者可能毫無病徵，只覺辨別顏色、影像對比度的能力下降，因影響輕微或未必察覺。中期病人眼內的景物會變形，直線也變曲，晚期病人的視力會出現缺失，如長期於中心位置有黑影，遮擋視野。

因視力出現問題，故患者的日常生活、煮食，或做簡單家務等，都會受不同程度的影響。如病人的立體感會出現問題，倒茶難以倒入杯中，又或是想捉實門鎖，但總碰不到。

▲ 因老年黃斑病變而視力受損，外出購物時也可能看不清楚價錢牌，使用電話也增添困難。（iStock圖片）

看着前方的人卻無法辨認臉孔，看電視、閱讀和寫字全受影響，甚至外出連交通工具號碼牌也看不了。

基於其中一隻眼的視力下降，外出行樓梯也易因直線變波形而踏空跌倒，又或是釀成種種家居意外。黃醫生補充，此類病人更較其他長期病患者情緒更失落，嚴重者甚至會自殺。

年輕如60歲亦有機會患上

香港眼科學會估計，現時約有50萬人患有老年黃斑病變，而隨人口老化，病症亦會變得普遍。有人或認為年輕就不會患病，因而放下疾病戒心，但事實上老年黃斑病變非只出現七、八十歲長者身上，即使年輕如60歲的病人都有。

▲ 香港眼科學會會董黃禮文醫生指，大眾可定期用阿姆斯勒方格表作自我檢測，也需定期驗眼了解狀況。（黃建輝攝）

60歲的鄭女士早前視力模糊，眼部的不適感持續半年。以為是睡眠不足、眼澀，或是先前的眼部問題所致，她甚至認為問題源於太久沒換眼鏡、有污迹。至今年4年因眼內景物彎曲而驗眼，才確診為老年黃斑病變。「一直以為此病只會發生於較年長的人身上，沒想過自己60歲也會患上。」

不熟悉病徵、病因，更對治療方案全無概念，也對要治療要打針入眼而誤以為自己病情嚴重，相當憂慮。

其實如若懷疑染上老年黃斑病變，醫生一般會為病人做眼部檢查，如基本視力檢查，或放大瞳孔檢查等。檢查、治療已有標準方案，病人或懷疑染病者毋須過分憂慮，應盡早求醫。

以眼科顯微鏡檢查視網膜狀況，留意黃斑點有否出現病變，如水腫或出血。另外，也有熒光血管造影，熒光劑可將新增血管顯影出來，有助確診血管病變、大細和位置。如留到不正常黑影，即代表為血管滲漏現象。

▲ 香港眼科學會會長葉珮珮醫生指吸煙、三高或心血管疾病等為老年黃斑病變的風險因素，建議大家均衡飲食、多吃綠葉蔬菜和水，也要戒煙。（黃建輝攝）

黃金治療期為病發首3個月 打針入眼收乾滲漏

香港眼科學會會董鍾震宇醫生指，黃金治療時間為病發首3個月，愈早發現並治療，成效就愈好。當中7至8成病人視力退化的情況可回復穩定，並有好轉、回復正常水平。惟乾性老年黃斑病發暫時未有標準治療，濕性患者則可靠注射「血管內皮生長因子抑制劑」改善病情。

縱使乾性老年黃斑病變未有治療方案，但因乾性可演變成濕性，病人仍可靠覆診、檢查來預防病情惡化。鍾醫生提醒，若忽視不處理，待病情發展至晚期，如病發後半年才求醫，有機會黃斑點下已增生血管，亦反覆出現滲漏，出血、出水的情況使黃斑點起疤，隨之使感光細胞死亡的話，會造成不可逆轉的視力損失。

求醫並確診後，醫生一般會為病人訂立個人化治療方案，因應其病歷、病情從而設計療程。黃禮文醫生補充，大部分濕性老年黃斑病變患者會先打3針，大約4至6星期一次。過程先會做局部麻醉並進行消毒，其後放入眼皮擴張器固定位置，以小針頭進行頭內注射，期望阻止新增血管生長，改善視力。

治療使眼底黃斑區域的滲漏、水腫收乾。其後希望可減低其復發機會，因每一次復發，病人的視力都會受破壞。

另外如病人一邊眼患濕性黃斑病發，都需要覆診檢查，以減低另一邊眼的患病機會。

▲ 修哥慶幸及早接受了治療，現時已再沒景物彎曲的情況。他呼籲長者若發現視力模糊切勿拖延，應盡快求醫，否則或影響療效。（黃建輝攝）

藝人胡楓為病患者之一 康復後仍可駕車

藝人胡楓（修哥）今年88歲，3年前視力開始模糊，看到建築物的線條變彎，原以為純屬老年視力退化，不察覺是黃斑病變。其後景物彎曲、直線變波形的情況愈來愈嚴重，求醫後才得知自己患病，於是立即遵循指示檢查、覆診和治療。

至今年6月，醫生建議修哥開始對濕性老年黃斑病變的治療。修哥坦言首次打針入眼，起初都覺得比較緊張，但正式注射時會先麻醉，而且過度快又不痛，比想像中輕鬆。

我至今打了3針，視力恢復了許多，現在更加清晰。一直以來我都自己駕車，現在康復後駕車就更加沒問題。

記者：吳霆俊