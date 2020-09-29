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【港人優惠】昂坪纜車在10月1日至4日提早開放　並設港人限時門票優惠  

社會 14:42 2020/09/29

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

昂坪纜車在10月1日至4日提早開放。

昂坪纜車今日（29日） 表示為配合中秋節4天假期的人流管理，昂坪360於10月1日至4日的開放時間將為早上9時至傍晚6時30分 (現為早上10時至傍晚6時)。公司表示由即日起至11月15日，香港居民於昂坪360東涌纜車站售票處、昂坪纜車站售票處或昂坪360官方網站購買任何來回纜車門票，即可享有8折優惠。

點擊圖片，即睇最新防彈少年團主題纜車：

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【海洋公園重開】10月起推園內行山做瑜珈　港人380元包門票+1項活動+電子現金劵

另外昂坪360亦會聯同FILA 舉辦的全港首個戶外運動節「360 FILA Sports Fest」，香港居民於公司官網購買10月1日至4日的2 張成人來回纜車套票 (水晶車廂) ，即可免費獲贈FILA香港特別版短袖T-shirt乙件 (零售價為港幣 $580)，數量有限，送完即止。

本港新冠肺炎疫情仍有上落，今日新增4宗確診個案，確診宗數由昨日雙位數回落至單位數，全部4宗均屬輸入個案，今日沒有本地感染個案，詳情即看：【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：伍瑋瑋

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