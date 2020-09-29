【港人優惠】昂坪纜車在10月1日至4日提早開放　並設港人限時門票優惠  

▲ 昂坪纜車在10月1日至4日提早開放。

昂坪纜車今日（29日） 表示為配合中秋節4天假期的人流管理，昂坪360於10月1日至4日的開放時間將為早上9時至傍晚6時30分 (現為早上10時至傍晚6時)。公司表示由即日起至11月15日，香港居民於昂坪360東涌纜車站售票處、昂坪纜車站售票處或昂坪360官方網站購買任何來回纜車門票，即可享有8折優惠。

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另外昂坪360亦會聯同FILA 舉辦的全港首個戶外運動節「360 FILA Sports Fest」，香港居民於公司官網購買10月1日至4日的2 張成人來回纜車套票 (水晶車廂) ，即可免費獲贈FILA香港特別版短袖T-shirt乙件 (零售價為港幣 $580)，數量有限，送完即止。

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記者：伍瑋瑋